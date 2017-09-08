月球25號空間站所有科學儀器將於2018年初組裝完畢北京新浪網 (2017-09-08 09:20)
中國網新聞9月8日訊 據俄羅斯衛星網消息，俄羅斯科學院太空研究所核行星學部實驗室主任馬克西姆·利特瓦克表示，計劃2019年發射的月球25號空間站的所有科學儀器將於2018年初組裝完畢。
利特瓦克在莫斯科舉行的會議上表示："已經為月球組裝專業的設備，經過專業的測試，開始組裝飛行裝置。計劃是明年年初為首次月球任務製造所有科學儀器的飛行裝置。"
他指出，ExoMars-2020所有的設備都處在不同的研發階段，火星探測車現在正在進行專業檢測，學者剛開始組裝登陸平台的設備。
俄羅斯的月球計劃規定，2019年發射小型示範著陸站"月球25號"，計劃藉助該著陸站演練在月球表面軟著陸的基本技術。（南山）
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