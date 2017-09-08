中新網9月8日電 據日媒報導，日本首相安倍晉三7日下午在俄羅斯遠東符拉迪沃斯托克與俄總統普京舉行了會談。普京當日在與安倍晉三舉行會談后的聯合記者會上稱，安倍接受了明年5月訪俄的邀請。

資料圖：安倍

資料圖：安倍

據報導，當天，安倍和普京商定在出席11月於越南召開的亞太經合組織(APEC)會議期間舉行會談以及明年5月安倍參加在俄羅斯聖彼得堡舉行的經濟論壇。

普京首先表示：「我們與日本保持著不間斷的聯繫，這促進了商務合作和雙邊關係。在地域遼闊的俄羅斯遠東地區，俄羅斯與日本的合作關係正在不斷擴大。」

對此，安倍回應說：「日俄關係最具有發展潛力，為使雙邊關係開花結果，今天，我也想與普京總統坦率地進行討論。」

安倍進一步指出：「為使兩國締結和平條約的談判取得進展，我也希望深入地進行討論。為了解決締結和平條約這一歷史性問題，日方希望與俄方合作共同開展經濟活動，並使原島民能夠自由往來於日俄爭議島嶼。

據悉，此次會談比計劃推遲了約1個半小時開始，持續約3個小時。這是兩人今年第三次直接會談。

會談當天，日方的外相河野太郎和俄羅斯經濟領域合作擔當相世耕弘成在座。僅有口譯人員在場的一對一會談也進行了約20分鐘。