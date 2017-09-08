蟎蟲是一種肉眼不易看見的微型害蟲。每到春暖花開之際,小蟎蟲就開始「興風作浪」了。它們的分泌物和排泄物都是過敏原,進入人體呼吸道或接觸皮膚后,臉部會出現紅斑,毛孔擴大,皮膚粗黑,打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、氣喘等癥狀也隨之而來。

人體全身上下,臉部和頭部的皮脂腺最為豐盛,所以很容易在臉上找到蟎蟲的足跡。蟎蟲以臉部的毛細孔為巢穴,並以臉部分泌的皮脂為食物,特別是油性皮膚的人寄生數量會更多。臉部一旦感染蟎蟲,將會嚴重影響到肌膚的健康。

那麼,如何判斷自己是否已經是「蟎蟲臉」了呢?別急,趕快隨經濟日報-中國經濟網時尚頻道一起來自查一下吧~

中了「蟎蟲臉」的信號

1.皮膚變得粗糙

如果臉上有蟎蟲,面部肌膚會變得越來越粗糙,並且有脫皮的現象。尤其當天氣潮濕的時候,如果臉上的皮膚乾燥並伴有瘙癢的癥狀,那麼很有可能已經感染蟎蟲。這個時候,僅僅做補水和護理還不夠,想辦法除掉蟎蟲才最重要。

2.臉泛油光、油脂增多

一般長有蟎蟲的臉會泛油光,尤其是當早晨起床后,輕輕擦下鼻翼兩側或者額頭,如果有油脂從鼻翼兩側或者從額頭滲出,那就是蟎蟲在皮膚內的體現了。

3.粉刺增多

如果你在晚上睡覺前皮膚還很好,一夜醒來后就突然出現了大量的粉刺,那麼很有可能是你被套或枕頭的蟎蟲所致。人體每天分泌在枕頭被套上的油脂,在積累過多后就會令蟎蟲大量增加,使面部肌膚出現粉刺癥狀。

4.毛孔粗大、鼻頭紅腫

毛孔逐漸變粗大,鼻部周圍毛孔有黑頭並不斷增多,毛細血管擴張,皮膚開始增生性肥厚,呈「橘皮狀」紅腫。一般這種狀況可判定為「蟎蟲臉」。

如果發現自己中了「蟎蟲臉」,一定要採取措施,不然會越來越嚴重。

清除蟎蟲可以採取以下幾個方法:

1.做好面部清潔

蟎蟲主要寄生在人體毛囊和皮脂腺內,想要去除蟎蟲,做好面部清潔是很重要的一步。不過因為蟎蟲具有較強的酸鹼耐受度,生命力較頑強,所以一般的清潔用品無法去除。最好的方法是在洗臉時先用溫水打開毛孔,再用專業的除蟎清潔用品仔細清洗面部,然後用冷水沖洗一次,收縮毛孔,防止細菌污物深層侵入,也可以提高面部對外界的抵禦能力。

2.合理飲食

飲食對於除蟎有著相當大的意義。我們的皮膚油脂是蟎蟲的一大食物來源,因此臉部的皮脂分泌越多,蟎蟲的數量就越多,所以必須控制自己的臉部油脂分泌。

控制臉部油脂分泌的有效方法就是不要吃過多的刺激性食物,比如辛辣、生冷的食物,煙、酒和咖啡等,它們會刺激我們的油脂分泌。油膩、煎炸和含脂肪較多的食物也不要去吃,因為它們本身就含油量很高,吃下去無疑是給蟎蟲提供了豐富的食物。

3.定期去角質

角質層過厚,堆積在肌膚表層易造成毛孔堵塞,也易使蟎蟲滋生。每周清理一次角質,可以減少毛孔堵塞,有利於清除蟎蟲。

4.勤曬洗衣物 保持室內通風

蟎蟲無處不去,尤其喜歡棉麻織物,所以一定要經常給衣物清潔除塵。盡量簡化卧室的布置以方便除塵,室內最好不要鋪地毯,也不要在家中擺放掛毯及其它容易堆積灰塵的東西。

此外,為了徹底防治家庭中蟎蟲危害,一定要經常打開門窗,堅持通風、透光,特別是在使用空調時就更要注意室內的通風、換氣。