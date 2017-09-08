電吹風家家都有,不過大多數時候我們只用它來吹頭髮。其實,電吹風除了可以把濕頭髮吹乾,還有很多用途。不知道也不要緊,下面,隨經濟日報-中國經濟網時尚頻道一同來數一數,電吹風的那些神奇妙用吧~

1.撕標籤

新買的杯子、碗碟等廚具上面的標籤通常粘貼的比較牢固,用手很難撕下來。此時,用電吹風對著標籤的位置吹幾下,很容易就能撕下來了。

2.祛除灰塵

家裡面有些角落不好清理,抹布也不容易夠得著,比如柜子、桌子、書架等。用電吹風對著縫隙輕輕吹幾下,灰塵就都被吹跑了。尤其是電腦鍵盤如果很髒的話,可以在關閉電源之後,沿著縫隙吹,但切記一定要用冷風。

3.粘挂鉤

在使用挂鉤之前,可以用電吹風將準備粘貼挂鉤的牆壁吹熱,直到有燙手的感覺為止,然後迅速將挂鉤貼到牆壁上,這樣挂鉤就不會輕易脫落了。

4.清除霉味

換季時衣服剛從柜子里取出來,難免會有一股霉味,如果來不及曬,可以用電吹風的冷風檔吹十幾分鐘,霉味自然就不見了。家裡的一些貴重書籍受潮發霉了,也可以用這個方法。

5.軟化膠水

桌子上、物品上如果不小心粘了膠水,很難清理,此時用電吹風對著吹一吹,然後直接擦掉就可以了。已經貼好的文件需要再打開,用電吹風對著吹一吹就可以打開了。

6.乾燥鞋子

腳容易出汗的人,鞋子內不僅總是濕漉漉的,而且還常常伴有一股異味,這不僅會影響穿鞋的舒適性,甚至還會引起黴菌感染。所以在穿鞋前,不妨用電吹風向鞋內吹一會,這樣熱風不僅會使鞋子穿起來更乾燥、舒適,還有殺滅黴菌、避免腳癬的作用。

7.衣服除皺

衣服放在柜子里,容易出現摺痕、褶皺,準備穿的時候,在衣服上噴一點水,然後對著褶皺用電吹風吹一吹,吹乾后褶皺就消失了。

8.冰箱除霜

老式的冰箱使用久了會結霜,如果不定期處理,就會影響製冷效果。在清潔之前,將冰箱電源拔掉,然後用電吹風吹一會,霜會比較容易融化。

9.除霧

剛洗完澡,鏡子上總是一片霧氣,這時候拿電吹風吹一下,霧氣就散了。

10.緩解疲勞

通常我們會用電吹風來吹濕頭髮,其實乾燥的頭髮也能吹。將電吹風調到最小的熱風,對著頭髮吹一會,可以緩解疲勞。但是時間不要太長,也不要太頻繁,因為吹太久頭髮容易乾枯。