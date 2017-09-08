2017年9月6日，第十四屆中國國際中小企業博覽會（下稱中博會）第二次全國聯絡員會議在廣州召開。

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中博會組委會秘書處副主任、工業和信息化部中小企業局副局長葉定達出席會議並充分肯定第十四屆中博會的籌備工作。他指出，中博會是貫徹落實黨中央國務院促進中小企業發展決策部署的重要平台，也是促進中外中小企業交流合作的一個重要渠道，各地中小企業主管部門及中博會組委會秘書處要高度重視，密切配合，切實做好招展招商、展館現場管理、展會宣傳推廣、接待服務等各項工作。他強調，各地中小企業主管部門要利用好中博會這個重要平台，開展一些獨具地方特色的活動，幫助本地區中小企業獲得實實在在的收益，以優異的成績迎接黨的十九大勝利召開。

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中博會組委會秘書處副主任、廣東省中小企業局局長姚徳洪通報了第十四屆中博會籌備工作情況。本屆中博會邀請南非和聯合國工業發展組織聯合主辦。目前籌備工作總體順利，參展國家和地區數達到32個，境外展區展位達到1028個；境內展位達4500個，完成招展計劃的90%；各項主題活動均按確定的工作方案有序推進。

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會上，中國銀行、中國中小企業信息網、中博會事務局等單位代表介紹了有關活動的相關情況。參會代表就有關籌備工作與組委會秘書處進行了溝通與對接。

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來自各主辦單位代表、全國各省（區、市、兵團）和廣東省各地級以上市及順德區中小企業主管部門聯絡員、組委會秘書處各部及各專業展承展機構負責人參加了會議。