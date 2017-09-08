中新網9月8日電？ 2017年暑期，《中國新歌聲》、《中國有嘻哈》、《明日之子》等多檔音樂真人秀節目為有音樂夢想的歌手們提供了展示自我的舞台。《中國有嘻哈》讓地下rapper「重見光明」，然而還有更多歌手依舊在「地下」唱歌。9月1日，花椒直播為酒吧駐唱歌手量身打造了一檔音樂真人秀《花椒有歌手》悄然開播，沒有大牌導師坐鎮，卻為一群身懷音樂夢想的草根群體提供了更大的舞台，真正實現了名利雙收。

作為音樂選秀節目，《中國新歌聲》、《明日之子》、《中國有嘻哈》3檔節目均有大牌導師坐鎮，由導師投票決定選手的去留，凸顯了晉級賽的殘酷。相比之下，《花椒有歌手》主打溫情牌，沒有大牌導師加盟，觀眾是真正的評委，歌手們表演后觀眾會根據歌手們的表現打賞、留言實時互動。音樂最重要的是打動聽眾的心靈，《花椒有歌手》真正做到了讓觀眾來選擇自己喜歡的歌手和聲音。

《花椒有歌手》作為一檔直播真人秀，網友在觀看節目時能通過彈幕與歌手實時互動，歌手看到信息能第一時間回應，並且還可以點歌讓歌手現場演唱。歌手錶演的時候，網友可以根據歌手的表現進行點評、甚至打賞。較之《中國新歌聲》，《明日之子》和《中國有嘻哈》等傳統的節目，《花椒有歌手》觀賞性大大提高，同時也極大的增強了網友的參與感和互動性，讓更多人參與到節目中。

此外，《花椒有歌手》真正做到了讓歌手們實現名利雙收。歌手們不僅在節目中可以收穫大量粉絲和人氣，同時還可以實時收到網友打賞。據統計，《花椒有歌手》節目中的8位主播在花椒累計擁有12萬粉絲，打賞收入超過156萬元，人均收入近20萬，孫輝和顧以萌2人節目當晚更是分別收到了1.1萬和9714元的打賞收入，是他們在酒吧歌唱的幾十倍。

不久前爆出的「北京警方搜查酒吧駐唱歌手歌手證」的消息雖被證實不實，卻暴露了駐唱歌手的尷尬地位，《花椒有歌手》則大大改善了駐唱歌手的演出環境，為他們提供更加純粹的舞台。據悉，花椒直播平台正在大力挖掘人才，招募有才藝的歌手入駐平台成為主播，並進行相關政策扶持。得益於花椒直播打造的「造星計劃」，越來越多的花椒主播通過直播實現了自己的明星夢。