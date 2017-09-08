中新網9月8日電 綜合報導，當地時間7日，美國總統長子小唐納德？特朗普會晤國會調查人員，接受他們的詢問。詢問事宜包括他和一位俄羅斯律師舉行的一次會晤。

《紐約時報》援引其公開聲明說，他告訴調查人員，之所以安排那次會晤，原因在於他被告知，那名律師可能掌握「有關柯林頓健康、性格或資質的信息」，這讓他產生了興趣。

但是報導同時稱，小唐納德告訴調查人員，那次會晤沒有任何結果，他從來沒有與俄羅斯人勾結干預美國大選。他的父親最終贏得了這場選舉。

據有線電視新聞網(CNN)報導，參加此次會議的民主党參議員布魯門索說，小特朗普沒有減少他的擔心，並開啟調查新線索。

報導稱，小特朗普同參議院司法委員會工作人員的面談，可能成為調查他和特朗普競選團隊其它成員舉行正式公開聽證會的前奏。

在他參加2016年6月同俄羅斯律師維塞里尼茨卡婭的會晤曝光之後，小特朗普成為涉俄調查的中心人物。

小特朗普隨後在社交媒體公佈了自己與這次會面的中間人羅布·戈德斯通的部分往來郵件。戈德斯通稱，該律師能夠提供一些影響希拉蕊競選活動的官方文件和情報，這些材料級別很高、很敏感，體現出俄羅斯和俄政府對特朗普的支持以及阿加拉羅夫父子的好意。

後來，特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納和特朗普前競選經理馬納福特也被指參加了該會面。

對此，俄羅斯政府則發表聲明說，不清楚上述會面。

參議院情報委員會是國會調查涉俄案的主要機構之一，儘管共和党參議員格拉斯利領導的司法委員會最近幾個月也加快調查。

格拉斯利告訴CNN說，對於是否要小特朗普公開作證還沒有做出最後決定，他將在7日的會晤並同民主黨資深成員范士丹討論之後再做決定。