白宮官員：特朗普將接受新任俄駐美大使遞交的國書北京新浪網 (2017-09-08 09:26)
中新網9月8日電 據俄羅斯衛星網報導，美國白宮一名高官透露，美國總統特朗普8日將接受新任俄羅斯聯邦駐美國大使阿納托利·安東諾夫遞交的國書。
資料圖：當地時間6月1日，美國總統特朗普在白宮宣布，美國將退出《巴黎協定》。他同時強調，美國也許會重返有關應對氣候變化的協定，但前提條件是協定必須要對美國更加「公平」。 中新社記者 刁海洋 攝
消息人士說，就在8日。
本周早些時候，安東諾夫向俄羅斯國務院遞交國書副本。安東諾夫之後表示，他將「等待美國總統特朗普接見他，賦予他擔任駐美大使的權利」。
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