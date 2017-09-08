中國網新聞9月8日訊 據俄羅斯衛星網消息，俄羅斯商業申訴專員鮑里斯？季托夫在東方經濟論壇期間接受衛星通訊社採訪時稱，加密貨幣不能比作金融金字塔，它甚至比其他貨幣供應更充分。

此前俄副財長阿列克謝·莫伊謝耶夫稱，比特幣目前被視為金融金字塔，對該貨幣的投資被認為是高風險的。據其稱，財政部建議將加密貨幣作為金融資產進行管理，並允許其僅在莫斯科交易所的有資格投資者進行購買；普通公民為此將必須接受測試才能獲得這個地位。

季托夫稱："金融金字塔，這一般而言是另一種事情：新錢來了是為了支持舊錢的水平。這裏新錢的數量，如果我們拿最大的加密貨幣比特幣為例，我們確切地知道有多少比特幣在2024年前會生產出來，然後就停止了。因此，這裏沒有任何金字塔和『灌輸'。這是清晰的計劃。"

據其稱，但這不意味著那裡沒有"背後"資產。他指出："而我們要知道，美元是以什麼為基礎？什麼是黃金？它可以吃嗎？黃金也在挖礦開採，只是在礦井裡，而不是像比特幣那樣在計算機里，而地里有多少黃金誰也不知道。"（南山）