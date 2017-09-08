洋基今天在客場(8日)迎戰金鶯，靠著先發投手Sonny Gray將近6局的好投，以及打線本場狂敲4發全壘打的火力挹注下，最終球隊順利以9：1踢館成功，拿下本賽季的第75勝。

本戰首局，Didi Gregorius的二壘安打先馳得點，之後Aaron Judge不甘示弱，補上1發兩分打點全壘打，幫助球隊一開始就取得3：0的領先。

3局上，洋基在Matt Holliday敲出帶有打點安打的帶領下，單局得到2分；在此之後，Chase Headley、Starlin Castro、Todd Frazier又分別在4、6、7三局輪番開砲，幫助球隊繼續擴大領先優勢，最終也以9：1拿走勝利。

洋基此役全壘打火力相當驚人，團隊敲出4轟、打回了6分打點，而此役全隊也敲出了13支安打，其中又以Gregorius單場敲3安，完成「猛打賞」表現。

而除了打線表現優異外，今天洋基投手群的投球內容，也是球隊勝利的關鍵。先發投手Gray主投5又2/3局，被敲6支安打失1分，繳出準優質先發的內容，而接替上場的牛棚們，也能順利壓制住金鶯打者，沒有讓對手越雷池一步。

值得一提的是，本戰Judge敲出的兩分砲，是他本賽季的第39轟，這也讓他距離Mark McGwire寫下的單季新秀最多發全壘打紀錄只剩下10轟的差距，有機會在接下來的23場比賽中來完成。