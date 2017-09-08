MLB／打線狂敲4轟 洋基客場大勝金鶯NOWnews今日新聞 (2017-09-08 09:13)
洋基今天在客場(8日)迎戰金鶯，靠著先發投手Sonny Gray將近6局的好投，以及打線本場狂敲4發全壘打的火力挹注下，最終球隊順利以9：1踢館成功，拿下本賽季的第75勝。
本戰首局，Didi Gregorius的二壘安打先馳得點，之後Aaron Judge不甘示弱，補上1發兩分打點全壘打，幫助球隊一開始就取得3：0的領先。
3局上，洋基在Matt Holliday敲出帶有打點安打的帶領下，單局得到2分；在此之後，Chase Headley、Starlin Castro、Todd Frazier又分別在4、6、7三局輪番開砲，幫助球隊繼續擴大領先優勢，最終也以9：1拿走勝利。
洋基此役全壘打火力相當驚人，團隊敲出4轟、打回了6分打點，而此役全隊也敲出了13支安打，其中又以Gregorius單場敲3安，完成「猛打賞」表現。
而除了打線表現優異外，今天洋基投手群的投球內容，也是球隊勝利的關鍵。先發投手Gray主投5又2/3局，被敲6支安打失1分，繳出準優質先發的內容，而接替上場的牛棚們，也能順利壓制住金鶯打者，沒有讓對手越雷池一步。
值得一提的是，本戰Judge敲出的兩分砲，是他本賽季的第39轟，這也讓他距離Mark McGwire寫下的單季新秀最多發全壘打紀錄只剩下10轟的差距，有機會在接下來的23場比賽中來完成。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
前勇士冠軍中鋒引發4隊哄搶 兩大奪冠熱門在列【北京新浪網】
4年4200萬!熱火續約23歲妖衛 核心陣容全留下【北京新浪網】
上港廣州客場歷經多重考驗 堵車沒熱水斷電空調壞【北京新浪網】
小熊總教練給曾仁和送大禮 成就台灣旅美棒球選手3項紀錄【KNOWING新聞】
戴資穎抱傷拚賽 輕取對手晉16強【台灣醒報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多