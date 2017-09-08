[俄超]足球預測分析：阿姆卡爾vs莫斯科中央陸軍

開賽時間：2017-09-08 22:30

球隊近況：

阿姆卡爾

受傷/缺陣：費多爾.奧古德(后腰)

獵球者分析：

阿姆卡爾

？ 阿姆卡爾在已經戰罷8輪的俄超聯賽當中取得1勝2平5負的成績，積5分在聯賽榜墊底，不過他們僅僅比降級區外的魯安圖斯諾少2個積分，差距不大。

？ 阿姆卡爾上輪聯賽客場挑戰圖拉兵工廠，比賽中球隊頂住了主隊大部分攻勢並有中場球員里亞讚謝夫打入全場唯一一個進球，從而以1-0的比分擊敗對手，收穫新賽季的首場勝利。

？ 阿姆卡爾最近4輪聯賽只輸過聖彼得堡澤尼特且僅僅是一球落敗，而上輪他們終於迎來新賽季的首個3分，球隊目前士氣大振，狀態亦有回暖跡象。

？ 不過，阿姆卡爾雖然狀態有所回勇，但鋒線表現依然未見有太大的改善，目前球隊戰罷8輪僅收穫2個進球，而且他們主場至今依然顆粒無收，進球能力實在不敢恭維。

？ 阿姆卡爾中場球員吉戈拉耶夫近日宣布離隊加盟阿赫馬特，具體轉會費沒有透露。另外，球隊從羅斯托夫租借來伊朗中場球員阿法赫，而德米特里·貝洛科夫從莫斯科迪納摩的租借中回到了俱樂部。

莫斯科中央陸軍

？ 莫斯科中央陸軍在已經戰罷8輪的俄超聯賽當中取得4勝1平3負的成績，積13分排名聯賽榜第6位，目前與榜首的聖彼得堡澤尼特已有7分的距離。

？ 莫斯科中央陸軍上輪聯賽主場迎戰格羅茲尼特里克，球隊在比賽中佔據76%的控球率且全場轟出20多腳射門，但在數據全面佔優的情況下他們卻是0-1輸給了對手，遭遇聯賽兩輪不勝。

？ 莫斯科中央陸軍此前由於有歐冠淘汰賽的壓力，球隊將全部精力投入到歐冠當中以致他們在聯賽中表現不佳，如今球隊已經順利進入歐冠正賽，可以將精力重新投入到聯賽之中。

？ 莫斯科中央陸軍在國際比賽日中進行了一場友誼賽，對手是俄超升班馬魯安圖斯諾，比賽中球隊火力全開，最終以4-2的比分戰勝對手，球隊狀態保持的不錯。

？ 莫斯科中央陸軍客場表現十分強勢，球隊最近10場客場正式比賽保持不敗之餘更贏足8場，其中包括歐冠資格賽中擊敗AEK雅典和年青人，客場作戰能力相當出色。

？ 雙方最近的10次交手記錄中，莫斯科中央陸軍錄得6勝1平3負，球隊在上賽季的兩回合較量當中保持不敗，心理優勢明顯。阿姆卡爾雖上仗取勝士氣高昂，但面對急需在聯賽中搶分的莫斯科中央陸軍恐怕難以抵擋他們的攻勢。

獵球者數據：

阿姆卡爾

？ 阿姆卡爾最近10場賽事勝率為20%，贏盤率為30%，贏盤能力偏低。

？ 阿姆卡爾前8輪聯賽僅攻入2球，是聯賽中攻擊力最弱的球隊。

？ 阿姆卡爾最近10場主場賽事輸足7場，期間有多達7場遭遇對手零封。

莫斯科中央陸軍

？ 莫斯科中央陸軍最近10場賽事勝率為70%，贏盤率為60%，贏盤能力不俗。

？ 莫斯科中央陸軍最近4場正式比賽中雙方進球總數均不超過2.5球。

？ 莫斯科中央陸軍最近10場客場正式比賽保持不敗，共錄得8勝2平的成績。

（編輯：獵球者-平）