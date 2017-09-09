[德乙]足球預測分析：海登海默vs雷根斯堡

開賽時間：2017-09-09 00:30

球隊近況：

海登海默

受傷：前鋒托馬拉

雷根斯堡

受傷：中場斯廷格爾、後衛科普、中場海瑟、後衛海恩、後衛帕里奧尼斯

獵球者分析：

海登海默

？ 德乙聯賽共由18支球隊組成，採取雙循環賽制，以積分多少排名次序。聯賽前2名直接晉級甲級聯賽，第3名與甲級聯賽第16名進行主客場兩回合附加賽決定最後一個甲級名額。另外，乙級聯賽最後2名直接降入丙級聯賽，倒數第3名則與丙級聯賽第3名進行主客場2回合的附加賽。本場比賽是第5輪中的一場，將由海登海默主場迎戰德乙升班馬雷根斯堡。

？ 海登海默上賽季德乙聯賽34場比賽戰罷，12勝10平12負，積46分排在積分榜第6位，球隊實力尚可，整體表現還算不錯。

？ 海登海默本賽季在德乙聯賽中的表現並不盡人意，目前4場賽事取得1勝3負，僅積3分並列積分榜倒數第3位。

？ 海登海默上場德乙賽事客場挑戰聖保利，兩隊對局較為謹慎，全場均保持僵局直到下半場傷停補時，聖保利憑藉中場弗盧姆的進球取得本場勝利。海登海默遭遇聯賽2連敗，球隊士氣多少受到打擊。

？ 球隊主場表現平平，新賽季海登海默取得1勝1負，狀態並不穩定。不過，球隊主場進攻端發揮較佳，過去5場主場賽事均有進球，新賽季德乙2場主場賽事更是打進了3球，整體發揮尚可。

？ 海登海默防守能力不佳，不擅長應對攻擊力較強的球隊，上賽季球隊輸球的對手基本為強攻型球隊，本場比賽對手進攻實力較佳。

雷根斯堡

？ 雷根斯堡上賽季德丙聯賽38場比賽戰罷，18勝9平11負，積63分排在積分榜第3位，在與德乙聯賽第16位慕尼黑進行主客兩回合的附加賽中勝出，順利晉級乙級聯賽。

？ 雷根斯堡本賽季在德乙聯賽中的發揮差強人意，目前球隊取得1勝3負，積3分並列德乙倒數第3，球隊攻強守弱特徵明顯。

？ 雷根斯堡上場比賽主場迎戰基爾高士丁，球隊雖有主場之利，但在場面上卻落於下風。上半場球隊先後失2球，僅憑藉後衛克諾爾在第43分鐘的進球追回一分，下半場兩隊互有攻守，但均無進球。最終雷根斯堡以1-2不敵對手，終止了各項賽事2連勝的勢頭。

？ 雷根斯堡進攻端十分強勢，上賽季40場德丙賽事，球隊有34場均有進球，進球數達66球，位德丙進球數最多的球隊，新賽季球隊4場德乙賽事共打進6球，進攻端實力依然強勁。

？ 球隊客場能力不錯，上賽季德丙客場不敗率高於主場，過去6場客場賽事僅得1負，且場場均有進球，展現了良好的客場競技狀態。新賽季唯一的勝利亦是在客場中取得。

？ 歷史交戰方面，兩隊近8次交鋒，海登海姆1勝5平2負，進9球，失10球，稍處於劣勢，不過兩隊最近4次交鋒均取得平局，可謂難分伯仲。

獵球者數據：

海登海默

？ 海登海默最近4場對陣雷根斯堡的各項賽事均取得平局。

？ 海登海默最近3場主場德乙賽事，雙方進球數均大於2.5球。

？ 海登海默最近7場各項賽事，取得3勝1平3負，贏盤率為43%。

雷根斯堡

？ 雷根斯堡最近6場各項賽事，取得3勝0平3負，贏盤率為40%。

？ 雷根斯堡最近6場客場各項賽事，取得4勝1平1負，贏盤率為67%。

（翻譯：獵球者-欣）