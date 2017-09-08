本周末的聯賽，可以正式視為新賽季的「開啟」，因為現行夏季轉會窗在9月1日才關閉，在轉會窗最後一周球員改換門庭的情況還是比較多，而不少想走卻又走不成的球員，至少在冬窗之前都還要留在現俱樂部，哪怕心生離意，但只要主帥並未完全「雪藏」球員，也還要儘力為自己前途爭取表現。而一些重金引援的球隊，在夏窗結束后也正式完成新賽季的擴容，從本周末聯賽開始，就是國內以及歐戰雙線征程的起點，如果說之前的兩三輪聯賽是一個「試跑階段」，那麼這個時候，就是正式的長跑起始點，有成績追求的各大豪門，誰都不願意再輸在這「二次起跑」上。

轉會窗結束，一眾焦點球隊不妨先來一番梳理，巴黎和曼城是在轉會窗中最轟動的兩隊，以至於西甲聯盟主席也多番控訴這兩大「石油土豪」違反歐足聯的公平競賽規則。巴黎先租后買姆巴佩的1.8億歐元轉會預算放到了下賽季，因此夏窗引援的第一金主之位，還是花落「瓜富城」頭上。本輪開局三輪並未完全令人滿意的曼城又迎來狀態上佳的利物浦的挑戰，而巴黎則做客弱旅梅斯。瓜迪奧拉重金打造的億級防線將正式登場，沃克和門迪兩大邊翼衛將在本季首度聯袂登場，而他倆在這場「億級首演」中，就將迎來英超邊路進襲能力最強的利物浦的考驗，馬內和薩拉赫的速度以及克洛普的跑轟戰術，與曼城的三後衛打法將正面抗衡，沃克對位馬內、門迪對位薩拉赫，曼城與利物浦這場邊路戰爭，十分具備看點。當然，新賽季利物浦還是未能在中衛位置進補范迪克，他們的防線始終漏洞不少，面對曼城多點進攻，利物浦防線受到的考驗也將巨大。

巴黎則相對輕鬆，如今在法甲，巴黎的賽事就是一種看其巨星個人表現的「享受」，在姆巴佩加盟后，巴黎進攻端人才濟濟，強如德拉克斯勒、帕斯托雷本季已經淪為替補，而姆巴佩的到位，極可能令迪馬利亞也只能放在板凳上，法甲所有球隊要抵禦巴黎的進攻以及內馬爾的花式進襲，都是難度巨大。大巴黎在法甲已經難覓對手，摩納哥如今在進球數上與巴黎持平，只是維持一種競爭態勢，兩隊相互PK時，相信優劣還是明顯的。大巴黎在歐冠的競爭，最弱的一環或許在後腰位置，但在法甲，這一點也不會被放大。

轉會窗最混亂與失敗的球隊，首推阿森納，其次巴塞羅那，溫格的夏窗幾乎毫不作為，拉卡澤特之後再無亮點，多次拒絕曼城報價強留去意已決的桑切斯，更導致多方不滿，而在上輪慘敗給利物浦之後，槍手本輪主場面對「櫻桃軍團」伯恩茅斯，能否知恥而後勇並不令人具備足夠信心。巴薩則因內馬爾被強挖而極度被動，手拿巨額支票簿而被到處敲詐，最終登貝萊一年過後的身價便從1500萬溢價至1.5億歐元，巴薩究竟會否把他在本輪的加泰羅尼亞德比就推上首發，值得存疑。所幸巴薩畢竟有梅西，也有在國際賽以及傷愈復出的蘇亞雷斯，他們面對西甲中游球隊，也有主場之利，還不至於遭遇太艱難的局面。

第三部分看點不妨聚焦轉會窗最成功的兩支球隊，曼聯與AC米蘭。曼聯的引援針對性很強，盧卡庫與馬蒂奇都是即插即用且馬上融進球隊體系，加上本賽季姆希塔良回到更熟悉位置后的爆發，3輪賽事貢獻5個助攻，曼聯在英超這場豪門大戰中，開局即搶閘而出。本輪曼聯客戰斯托克城，也算是一場小的考驗，不過正常而言，曼聯的連勝步伐應還不至於在天空之城受挫，畢竟現時眾多「黑又硬」球員的曼聯，不會懼怕斯托克城已經轉型的球風。

AC米蘭豪購11名球員后，順利以兩連勝開局，本輪做客拉齊奧，是對中資米蘭的第一個嚴峻考驗，拉齊奧畢竟在這個夏天失血不少，米蘭做客雖然不一定能穩奪3分，但蒙特拉手中有牌，米蘭後手變化很多，這是他們本賽季陣容深度雄厚之下，在意甲的一大優勢。當然球隊磨合還將有一段日子，像鋒線上蒙特拉現時就更信任小將庫特羅內，以至於兩大強力中鋒卡利尼奇和安德烈；席爾瓦，都未必會是首發人選。

（足球大贏家 陳濤精選單場重心）