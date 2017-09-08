？ ？近日，電競毒奶黃旭東爆出《絕地求生》主播魔音糯米使用外掛的猛料，隨後二人在微博上互撕，引髮網友熱議。昨天，黃旭東接受媒體採訪時談及此事，讓我們來看一看吧。

？ ？黃旭東談與糯米撕逼：

？ ？記者：「接下來聊一些敏感話題，在糯米事件中，你被糯米進行炒作上位，您的態度是什麼？」

？ ？黃旭東：「我倒不覺得，其實是一個很簡單的兩個人在網上一個互懟撕逼的過程吧。」

？ ？記者：「糯米稱他被您針對了，在貼吧，微博，直播間被污衊，請問你認為是否有人雇傭水軍去污衊他？」

？ ？黃旭東：「我覺得現在的人大概都有被迫害妄想症吧，因為，首先你要分析別人攻擊你的理由，就是沒有人會吃飽了沒事搞這件事情的。」

？ ？黃旭東：「一般來說要有利益相關的， 我和他也沒有利益的衝突，我也不知道外面的人是否和他有利益衝突，去雇傭水軍搞他。」

？ ？記者：「作為一名吃雞愛好者，你認為《絕地求生》這個遊戲反作弊上有什麼可以提升的，你是否有什麼建議可以提供給官方？」

？ ？黃旭東：「我覺得吃雞這個遊戲這類FPS遊戲在外掛杜絕上也不是特別的嚴，應該說是現在的作弊手段實在是太高科技了，所以官方有時候也很無奈，所以官方只能不斷優化自己的反作弊手段，我也不是技術人員，所以我也提不出什麼特別好的建議，但是我希望所有的FPS廠商，希望他們對作弊的態度應該是嚴厲的。」

？ ？記者：「請問你準備怎麼反擊QQQ這位自稱顏值第一主播？」

？ ？黃旭東：「QQQ看起來好像是個正直的人，其實他是一個內心應該是一個邪心，因為我們跟他一起也排過幾次，大家平時也很熟。」

？ ？黃旭東：「所以他說自己是顏值第一主播，那我也只能祝他在鬥魚是顏值第一主播了。」

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