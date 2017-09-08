不止二戰！《COD》系列未來可能會堅持歷史題材北京新浪網 (2017-09-08 09:28)
《使命召喚14》將戰場背景重回二戰，而最新的消息顯示《使命召喚》可能將會在一段時間內堅持歷史題材。
根據IGN的報導，動視CEO暗示在《使命召喚14》之後，本系列可能將繼續採用「歷史題材」，該系列在「未來背景設定中待的時間太久了」。
《使命召喚14》將於今年的11月3日發售，其重回二戰讓許多玩家興奮不已。若以後繼續採用歷史題材，你會喜歡嗎？
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MINI Swiss Watches 休閒運動腕錶-白+藍/水藍/38mm
- 【北歐Weather Report】AIR TECH.2.5輕薄型防水透濕女外套
- 【喬立爾】黑與白6.6呎TV櫃
- 飛利浦鑽石靚白音波震動牙刷 HX9352+HX9362 (黑粉超值組)
- 【TWEMCO】復古收藏 圓筒造型翻頁鐘桌鐘 QT-30T 黑色
- VINCE CAMUTO 名媛時尚 尖頭質感金屬跟高跟鞋-絨紫
- Fly London(女)★犀牛之盾 牛皮夾腳涼鞋- 逆行咖
- brosway Tres Jolie 施華洛世奇水鑽不鏽鋼項鍊 綠LOVE/滿鑽
- MARC JACOBS 質感PVC金色小牛皮飾邊方形手提/肩背包(水藍色
- BOFOX Glorious days連帽外套-淺灰
來自地球，為了土星：卡西尼20年曆程即將終結【北京新浪網】
人像光效是什麼？淺談iPhone拍照新功能【北京新浪網】
新iPhone支持快充 半小時充電量讓人吃驚【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多