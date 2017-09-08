《使命召喚14》將戰場背景重回二戰，而最新的消息顯示《使命召喚》可能將會在一段時間內堅持歷史題材。

根據IGN的報導，動視CEO暗示在《使命召喚14》之後，本系列可能將繼續採用「歷史題材」，該系列在「未來背景設定中待的時間太久了」。

《使命召喚14》將於今年的11月3日發售，其重回二戰讓許多玩家興奮不已。若以後繼續採用歷史題材，你會喜歡嗎？