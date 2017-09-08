「紙上實習」不覺淺 「履歷鍍金」套路深

馬富春

一紙偽造的實習證明，是大四女生吳芳今年七夕節的「意外之喜」。有了這張證明，她如釋重負：「能輕鬆獲得6個學分，還可騰出時間全力準備考研，真是一舉兩得！」

為了「更穩當些」，吳芳男友還特地多花100元，在網上購買了回訪服務——如果學校的調查電話打過去，商家就會告知學校「實習」的情況，「沒有任何瑕疵」。

吳芳收到的這份「貼心實惠」的七夕禮物，背後是近幾年頗受大學生歡迎的一類商品——偽造實習證明、網銷模板、刻印公章、私人訂製、百元包郵……買賣實習證明已然形成一套完整的產業鏈。

「暢銷」的實習證明

打開淘寶網，輸入「實踐證明」「實踐蓋章」等關鍵詞，會跳出上百件商品，靠前的幾個，月銷量都在千筆以上。商品介紹大同小異，涵蓋了在職離職證明、工作收入證明、就業實習證明、社會實踐證明、單位接收函等種類。

中國青年報·中青在線記者隨機選擇一家店鋪，發現該店直接出售印有「廣州環語翻譯服務有限公司」公章的實習證明模板，每份60元。商家還表示，可以針對顧客需求，指定具體單位來作假。

工商登記資料顯示，這家成立於2007年的公司，經營項目只有「翻譯服務」。記者致電環語翻譯公司，該公司確認淘寶店系其所有，明確有實習證明售賣服務。8月31日，該業務月銷量顯示為4823筆，現有的458條評價均為好評。

對於網上銷售的虛假實習證明是否會「露餡」的疑慮，該公司工作人員再三強調，這已是人人皆知的遊戲規則，「都這麼做，實習證明只是形式，沒有人去較真兒。」

記者對多家有實習證明業務的公司調查發現，受平台規則限制，該類商品店鋪客服一般只提供QQ、微信等聯繫方式，引導顧客私下交流。在QQ、微信上的交易更加直接，僅以「實習證明」為標籤，就能找到180多個QQ討論群，其中不少成員多達數千人。

零風險，高收益，讓有些商家看到了「商機」，造假也更專業化、規模化，以至擴展到留學服務領域。一家名為「海涯實習基地」的公司就通過百度貼吧推送廣告，聲稱打開網頁鏈接，就能獲取各類專業的實習崗位，此外將不定期開展免費蓋章業務。

在該公司網站首頁，還設立了「成功蓋章」展示欄，通過實例誘導消費者，不少帶有企業編碼、網上可查的公司公章赫然在列。該公司業務員甚至承諾，只要出價1000元，就可以幫做海外公司的實習證明。

對於偽造實習證明，就讀於澳大利亞墨爾本大學的雲南女孩歐俞感受頗深。

為能順利出國深造，歐俞申請留學前為充實社會實踐經歷花了很大精力，想盡辦法參與了很多實踐項目，「都是實打實的，沒有任何捷徑」。可令她意外的是，身邊有同學只是託了點關係，就在短時間「造出」兩段知名公司的實習經歷。

「一些國外高校重視學生整體素質，『高大上』的實習經歷很有競爭力。」對於這明顯不公平的遭際，歐俞有些無奈。

歐俞開始留意這其中的各種門道，果然發現，偽造實習並不是個案，不少留學中介都提供簡歷「美化修飾」服務，甚至可以對文書材料進行「私人訂製」，「都是生意，可滿足各種需求」。

商家「私人訂製」滿足多樣需求

監管缺失而需求旺盛，開展實習造假業務的商家「肆無忌憚」。在兩個活躍度較高的「實習證明」群，中國青年報·中青在線記者以需要蓋章為由，與商家接洽。網名為「José」的銷售員供職於一家實習證明服務中介，聲稱在全國擁有700多家合作機構，業務涉及建築、軟體開發、設計、製造、互聯網、金融等行業。

得知記者需要一份甘肅隴南地區的教師實習證明后，José給出3種選擇，分別是優勝教育隴南分校、西和縣第二中學、甘肅省揚名中學。完成整個流程只需1到3個工作日，最低收費為150元，可提供包郵、應對回訪等諸多服務。

José再三保證，實習證明上的章是真的，「委託學校那邊，用他們的公章。」但他也提醒，蓋章單位並不會承認這份實習經歷，因而回訪電話是José的號碼，由他本人應付學校的抽查。

在淘寶平台「問大家」一欄中，面對是否會「穿幫」的提問，很多有成功經驗的買家回復，「沒人查」「你放心」……一些留學中介售前顧問也認為，「適度造假」，沒人能發現。

刻假章是造假更便捷的手段。José暗示，可以編造一所學校，他們提供刻章服務。他還想出了搪塞檢查的藉口，「就說比較偏，查不到」。

根據公安部規定，刻制公章需要辦理相關審批手續，部分工商企業合同專用章還要加刻編號。José解釋，「序列號可以隨便編，只有公安內部系統才能查，一般沒人閑得無聊去查這個」。

江蘇東恆律師事務所律師藍天彬認為，目前並沒有足夠的證據來證明網售實習證明是一種違法行為，但大學生或者其他人，為了開實習證明而私刻公章，或者買賣蓋了假公章的實習證明，都可能面臨行政處罰或者刑事處罰。

高校對實習證明真偽把控不嚴

據了解，當前很多院校對實訓教學效果並沒有明確的考核標準，只要上交實習鑒定表、撰寫了報告，一般都能取得合格成績；至於學生是否真的鍛煉了動手能力、獲得了一技之長，則無從考察。

馬雯就是鑽了這個空子。大四期間，為複習考研，她沒有參加學校統一安排的專業實習，只是利用網上一些印章素材，合成了實習鑒定表等材料。

未曾料到學院要舉辦實習成果展，馬雯一時措手不及，只好「求爺爺告奶奶」，從其他同學手中「借作品」，炮製出一本畫冊濫竽充數，最後涉險過關。

然而，考研失利給了馬雯沉重一擊。她只好轉身去找工作，但是投了上百份簡歷，回應者寥寥無幾。尤其在面試現場，考官問及她的實踐經歷時，她總是語焉不詳。幾番折騰下，她只能返回老家，托親人找了一份臨時工作，積累經驗。

與此同時，馬雯的一些同學因實習表現優秀，加分獲得了保研資格，還有同學受到單位領導青睞直接留用實習單位。她既羡慕，又後悔當初沒能認真對待實習，暗暗決定要在如今的工作崗位上「加把勁兒」。

但當專業實習與個人安排有衝突時，一些學生還是捨棄實踐，上交一紙假證明，草草了事。一名師範生透露，自己僅去過學校安排的執教點5次，但由於與對接單位負責考核的老師關係較好，他還是獲得了較高的實習分。

一些高校教師對學生們的做法也給予「包容」。西北師範大學教務處一名科長告訴記者，該校師範類專業學生，需要進行為時一學期八個教育學分的專業實習，但志不在此者可以向負責老師說明情況，根據實際靈活完成實習任務。

高校對實習證明的真偽把控並不嚴格，中國青年報·中青在線記者對近百名大學生的隨機問卷調查表明，超過一半的受訪者承認所在學校沒有安排專人指導實習，也沒有對實習情況定期抽查或回訪。

西北師範大學傳媒學院教師張揚認為，以一紙證明為重要依據甚至是唯一依據的考量標準並不妥當。她認為，要確保實習質量，學校就要做好相應監管工作，全面掌握實習單位信息，指導教師也要會同實習單位，多方面多形式呈現實習成果。

曾在香港攻讀博士學位的吳英鵬介紹說，在香港，大學並不組織學生進行實習，實習結果也與學校沒有太大關係，學校更不會查看證書。但出於職業考慮，學生大都會自覺找實習，完善履歷，以便達到用人單位的要求。

在中國人民大學教授陳勁松看來，實習造假泛濫，既有學生個人不自覺、用人單位亂蓋公章的主觀原因，也有學校制度不健全、社會缺乏誠信系統的客觀因素。他認為，根據不同專業的需求集體安排實習，要優於讓學生自主選擇實習。

大學生到底該不該實習，究竟如何實習才能達到效果？對此，可謂仁者見仁、智者見智，不同的人有不同的看法，選擇方式也各異。

大學10年，清華大學博士生沙垚跑遍全國20多個省的村莊，經歷夜宿荒山古廟、與老鼠共眠、整月不洗澡等挑戰後，寫下三部與農村社會有關的專著。

沙垚認為，實踐不僅可以開啟大學生對於社會的認知，引導思維能力的深度和廣度，開啟學術研究道路，還有助於了解社會國情，找尋人生意義。

而一些大學生卻認為大學期間本來「學業繁忙」「時間有限」，順利完成課業都緊張，再去校外實習並不現實，有人選擇逃避實習，也有人為充實簡歷進行「表演社會實踐」和「蓋章社會實踐」。

教育學者熊丙奇認為，大學生實習是為了了解職業，鍛煉實踐能力，「（偽造實習證明）不但沒有鍛煉動手能力，反而弄虛作假，搞形式主義，顯然偏離了大學生實習的本質。」

「紙上」實習還影響了招聘工作。一些用人單位會對其個人經歷嚴格審核、「重重把關」。小米電視市場部經理張生輝參與人員招聘，很在意應聘者簡歷是否「注水」。

「對他自己是誠信問題，對企業可會產生實際損失。」張生輝直言，識破偽造的實習證明是人力資源管理的基本功，偽造個人經歷不僅佔用企業的招聘成本，當事人僥倖入職后還會給企業帶來更大損失，「必須儘可能杜絕在外」。

（應受訪者要求，文中吳芳、馬雯、歐俞為化名）

中國青年報·中青在線記者 馬富春 實習生 王豪 來源：中國青年報 （ 2017年09月08日 08 版）