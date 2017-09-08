國美走輕資產路線 三年增設2000家組配模式門店北京新浪網 (2017-09-08 08:29)
老牌零售巨頭動作頻頻。在改名國美零售後，國美電器先後推出全球首家VR影院、併購家裝公司在國美門店導入近百家裝店。
日前，國美零售首席財務官方巍接受記者採訪時表示：「國美零售將加速實體門店的擴張，三年內再開2000家門店。不過，這次國美將走輕資產路線。新增門店將聚集在三四線市場，經營模式將以自營為主、加盟為輔。」他透露，未來一段時間，國美的門店戰略都將是在一二線城市對門店進行調整和升級，在四五線城市以自營加盟組配模式快速新增輕資產門店。」而在這一模式中，國美線上業務平台國美互聯網將起重要作用，國美將會加大對互聯網的投入。
變身國美零售後，國美電器交出的首張成績單也引發業界關注。
方巍坦言，由於近兩年空調等市場表現較好，國美大量囤貨，致使庫存增加，不過這種現象將在下半年很快改善。同時，由於國美正處於轉型和調整期，未來兩年凈利潤會處於穩步上升的狀態。
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