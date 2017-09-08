新浪科技訊 日期:9月8日上午消息，建立神經網路是一件難事。大多數從事人工智慧項目的開發人員早期都被迫藉助於該領域專家開發的框架，如果他們後來意識到需要朝一個稍微不同的方向發展，改弦更張就會難上加難。微軟和Facebook決定讓這件事變得更容易些。

兩家公司本周四宣布，建立開放式神經網路交流（ONNX）格式。該格式目前支持Facebook的Caffe2、微軟的Cognitive Toolkit和PyTorch三種開源框架，允許AI開發者在此間自由切換。

AI框架為開發人員提供了一個路線圖，讓他們知道自己的應用程序將如何從提供給這些模型的培訓數據中進行學習。一旦應用方法正確無誤，它們就會成為強大的工具，但這個領域太年輕了，很多開發人員不一定知道哪種方法適應他們的需要，直到項目進行了很長一段時間才有點眉目。

ONNX將允許開發人員在其應用程序中更容易地切換到不同的框架，或同時使用多個框架，對應用程序的不同部分加以訓練。在理想狀態下，這將鼓勵更多開發人員開始在其應用程序中開發人工智慧模型，因為他們知道，在開始階段選擇了一個框架，如果遇到瓶頸，可以隨時退出。

Facebook在一篇博客文章中宣布了這一新舉措，並表示，「在不同框架之間實現互操作性，簡化從研究到生產的路徑，將有助於提高人工智慧社區的創新速度。」（斯眉）