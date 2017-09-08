本文來自愛范兒

感測器技術進步，影像廠商也開始不斷地往上堆像素。

（搭載 4900 萬像素 APS-H 感測器的適馬 SD Quattro H）

Micro 4/3 和 1 英寸陣營已經從 1600 萬像素提升到的 2000 萬像素，APS-C 和 APS-H 陣營也有 3000 萬像素和 5000 萬像素的勇士。全畫幅陣營，則是向著 5000 萬像素進發。

話雖如此，現在已經達到 5000 萬像素的主流全畫幅機身並不多。剛剛更新的尼康 D850 有效像素為 4500 萬，而還沒更新的索尼 α7R II 也是 4240 萬像素。真正的到達 5000 萬像素的全畫幅機器，也只有佳能的 EOS 5Ds R 了。

佳能在 2015 年 6 月推出的這個 EOS 5Ds 系列，主要就是向著高像素、高解析的目標，這個系列主要服務的是商業攝影師去的。製作大面積的印刷廣告，或者是其他需要高解析拍攝的商業攝影，都需要用到這類機器。

現在有消息傳出，佳能將會在明年第三或第四季度更新這個系列。屆時，5Ds 系列將會有且僅有一台新機出現，像素總量還可能會到達 6000 萬。

根據相機資訊博客 CannonRumors （CR）透露，佳能正在測試一款高像素機身，這款機身可能是在 2018 年 Q3 或 Q4 推出的 5Ds 系列更新款 EOS 5Ds R Mark ii。

這款機型將會使用 EOS 5D Mark iv 的機身，相信能夠兼容 5D Mark iv 的電池和手柄等配件，不需要再重新購置。另外，佳能在 5D Mark iv 上強調輕量化機身設計，所以這一代 5Ds R 的重量上也有變化。

除此之外，CR 還表示這一代 5Ds R 會加入觸摸屏、Wi-Fi 等功能配置，跟 5D Mark iv 發佈時那「高端機身親民化」的方向一致。不過既然用的 5D Mark iv 的機身設計，那這一代 5Ds R 應該也不會像 D850 那樣加入翻轉屏了。

性能參數方面，CR 預測這代 5Ds R 將會用上 6000 萬像素無低通全畫幅感測器，如無意外也跟上一代一樣，是佳能自家製品。佳能還會在這款新品上加入一種新型的「低像素模式」。這個低像素模式目前還沒有更多的消息，所以還不能猜測。

另外，這款 5Ds R 還會支持 4K 視頻拍攝。這個其實已經成為相機的標配了，尤其是在這個「全民 4K」的年代，入門級機身也會配備 4K 30P 視頻拍攝模式。5Ds R 雖然是為靜態拍攝服務的機器，但為了功能完整性而補上 4K 也不足為奇。

畢竟，旗艦不僅僅廠商的技術體現，也是一個趨向全能的標誌。

CR 最後還提到一點就是，佳能將會取消像素相對低、帶低通濾鏡的 5Ds。未來，將會只有 5Ds R 一款機身在售，做法跟索尼「黑卡」RX1 系列類似。

新款預計在明年公開，雖然還沒有達到 4-5 年的更新周期，但如果能在明年三四季度見到這款機器，那確實是一個大驚喜。

猜測都說完了，但靠譜嗎？

CR 的預測就這麼多，要是佳能真的這麼做的話，5Ds R 更新的驚喜程度絕對不低。但他們對這次「爆料」的評價也不高，可信評級也只有 CR2。

所以，這次也只能算是預測，並且預測的不確定性實在是太多，看起來真實性真的不強。

需要強調一點的是，旗艦級機身是廠商的技術展示，這裏的技術也包括技術儲備。

意思就是，佳能現在要做一款這樣的機身還是沒有問題的，至少在感測器方面，佳能他們已經擁有過億像素的 APS-H 和全畫幅感測器的解決方案，要推高像素機身也應該有相應的部署，這個並不是什麼難題。

但關鍵是，廠商能出並不代表他們現在就要推出這個商品。要是沒有其他方面的技術支持，那機身技術再超前也是白費。目前高像素機身 5Ds R 需要面對還是常見的那兩個問題，那就是儲存和鏡頭。

第一代 5Ds 和 5Ds R 均在 2015 年推出的，在此之前佳能並沒有推出過高像素的機身系列，5D 也沒有高像素的傳統。所以，佳能需要有足夠的時間去補完這些高解析鏡頭。

佳能在 5D Mark iv 推出時已經更新了 24-105 和 16-35，這兩款鏡頭也進行了高像素機身的適配，相信是為了 5Ds 系列機身做的處理，之後推出的鏡頭也會有相同的配置。

但這次鏡頭還沒有更新完，現在急促地推出新的高解析機身還不合適。主流鏡頭解析力跟不上，會造成一個空白期。就像 α99ii 推出后的索尼 A 口系統一樣，鏡頭像素支持跟不上就會變成一種莫名的尷尬。

除了像素之外，還有儲存的問題。

目前 5D Mark iv 採用的是 CF 和 SD 雙卡槽設計，SD 支持的是 UHS-i。這一點，5Ds 和 5D Mark iv 是一樣的。而 5000 萬像素機身 5Ds R 一張 16bit RAW 大約是 294MB。按照目前在售的 CF 卡看，這些卡的速度大約在 160MB 左右，如果要寫入的話也需要 2 秒左右的時間。

（5Ds R 只支持 CFast 1.0 的儲存卡）

但是，當下一代 5Ds 再提升像素時，單張 RAW 所需的空間也會變大。

這個時候佳能也需要考慮儲存卡介面更換的問題。目前，XQD 儲存卡也只有索尼和尼康的影像設備可用，佳能要提速的話相信就要更換 UHS-II 或 CFast 2.0 的支持卡口了。

總而言之，相機的更新是需要周期運轉的。這裏包含了產品的開發周期，也包含了周邊技術的更新周期。廠商當然可以選在今天把自己的技術儲備投入到一台新旗艦中，並實現量產。但要是沒有鏡頭、儲存等一類的周邊產品支撐，那這台機器再強也沒有意義。

或者，佳能真的有可能在明年 Q3 或 Q4 推出 5Ds R 的更新款。但現在看來，這個幾率有點低。