小鳴單車再被曝押金難退 公司：沒跑路也沒縮單車量北京新浪網 (2017-09-08 03:10)
用戶：小鳴跑路了？小鳴：我們沒跑路！
倪明
近日，多位廣州市民向記者爆料，在小鳴單車App上申請退還199元押金，系統提示1到7天內退還押金。然而時間過去了，押金卻未退回，而撥打其App客服電話已是空號。
文/廣州日報全媒體記者倪明
用戶：App客服電話成空號
「小鳴單車是不是跑路了？我8月29日申請的，到現在都沒退押金，客服電話是空號。」市民朱女士介紹。今年1月中旬，她在使用小鳴單車時交付押金199元，並參加當時「充10送10」的活動充值了20元車費。8月29日，朱女士申請退回押金，直到9月6日上午仍未收到押金或客服電話。記者從朱女士提供的小鳴單車App賬戶記錄看到，2017年8月29日22點30分她申請退押金，9月5日15時53分顯示押金仍在退款處理中，撥打頁面上的客服電話4003776456，確實已變成空號。記者在小鳴單車官方微博上看到，原本7天退回押金的承諾不兌現是網友們質疑的熱點。
銀行：無須履行第三方監管義務
而小鳴單車存放用戶押金賬戶的銀行——華夏銀行廣州分行相關負責人告訴記者，該公司在華夏銀行廣州分行開立的結算賬戶為一般存款賬戶，所有的資料及手續均按照一般存款賬戶開立標準辦理，「我行無須履行第三方監管義務。」
小鳴：沒跑路也沒縮單車量
據了解，小鳴單車由原宅米聯合創始人兼首席運營官金超慧創辦，核心團隊來自滴滴出行和Uber。小鳴單車最初的創始團隊已於2016年底全部退出，目前小鳴單車董事長是其A輪投資方——單車品牌凱路仕董事長鄧永豪。
小鳴單車華東區運營總監馮學鶴回應，因App版本近日更新，頁面上的客服電話是空號，用戶可撥打微信或微博上的客服電話。三個月以前註冊押金的用戶，需人工退款。他說:「我們沒有跑路，也沒有減少在廣州的單車數量」。
專家：由地方金融監管機構監管
朱女士6日下午再次致電記者，表示押金退款已到賬。記者查閱發現，市民如想成功退款，目前通過小鳴單車官方微博上提供的綠色通道成功率最高。
對於共享單車押金監管，同濟大學法學院劉春彥副教授表示，政府可參考央行對於第三方支付公司的監管方式，建立備付金至指定賬戶，由地方金融監管機構開展監管，在管住錢的同時向社會披露使用信息。
律師:用戶可向工商投訴
廣東法制盛邦事務所合伙人陳亮律師認為，小鳴單車平台沒按承諾退還押金，違反消費者權益保護法相關規定。用戶最好保留App截圖、微信支付憑證等證據，可向工商部門投訴，若調查屬實，屬於消費欺詐，工商部門可對小鳴單車公司處以行政處罰。
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