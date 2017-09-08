來源：科普中國微信公眾號

突然之間被 「怎麼看『普洱茶致癌』」的問題和文章刷了屏，其實這問題出現好幾年了。

「普洱茶致癌」的說法是因為普洱茶中有黃曲霉毒素，而普洱茶行業則一直在試圖證明「普洱茶中不會有黃曲霉毒素」。

事實呢？科普真的很重要！

普洱茶生產過程中會不會產生黃曲霉毒素？

事實：黃曲霉毒素的產生需要有「黃曲霉菌」和「適宜條件」這兩個要素，普洱茶的生產過程在這兩點上並不利於黃曲霉毒素的產生。

也就是說，普洱茶行業「證明」普洱茶生產過程中不產生黃曲霉毒素，並不意味著造假。

科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱也表示，真正品質優良的普洱茶幾乎不可能出現黃曲霉毒素污染。

曾有普洱茶被檢測出帶有黃曲霉毒素是怎麼回事？

事實：2010年廣州市疾控中心發佈的對廣州某市場70份濕倉普洱的檢測結果，不僅檢出，還有8份樣品超過了5ppb（1ppb為十億分之一，即微克/公斤）。但請注意是「濕倉普洱檢測結果」。

所謂「濕倉」，其實是故意把茶葉放在溫暖濕潤的倉庫里儲藏使之更快地發生「后發酵」。這樣的環境中，存在著茶葉被黃曲霉毒素污染的可能。

陳茶倉儲專家、茶文化專家吳頂明指出，70份普洱茶中檢測出的黃曲霉毒素並非茶葉自身產生，而是因為倉儲條件惡劣，導致茶葉被儲存環境中的黃曲霉毒素污染。

干倉成為主流，濕倉早已成為行業中人人喊打的產品，把所有普洱茶都冠以「致癌」的帽子，是極度不負責的做法。

長期喝普洱茶是不是會增加患癌症的風險？

事實：從「檢出黃曲霉毒素」演繹出「喝普洱茶致癌」，是典型的脫離劑量談毒性的流氓行為。

食物中的黃曲霉毒素濃度很低，不可能讓人急性中毒。它最主要的危害，是長期攝入會增加肝癌的風險。在各種黃曲霉毒素的類型中，B1的致癌性是最強的。

根據流行病學調查的結果，科學家們總結出黃曲霉毒素B1的攝入量與肝癌風險的關係：每公斤體重每天吃1納克黃曲霉毒素B1，每一千萬非乙肝患者中每年大致增加一例肝癌；而對於乙肝患者，則是每一百萬人中每年增加三例。

目前監測到的茶中黃曲霉毒素，含量大多數都在5ppb以下，只有少數超過這個量。

我們按10ppb來計算，一般人每天喝的茶葉是幾克，我們按10克來算，那麼其中含有的黃曲霉毒素總量是0.1微克。

而且，糧油中的黃曲霉毒素被直接吃進了體內，黃曲霉毒素難溶於水，並不容易溶解到茶水中，實際上喝到體內的量還要低於茶葉中的含量。

即便假定它全被被泡到茶水中，0.1微克含量也只相當於上面計算出的從糧食中攝入的總量的1%。也就是說，如果你擔心喝普洱茶會致癌，那麼吃飯導致的致癌風險比它要高100倍！

普洱茶中到底有沒有黃曲霉毒素？

事實：概率極低，低到幾乎不可能。黃曲霉素的生長條件是黃曲霉作用的基礎物必須是含有蛋白類、糖、脂肪為主的物質，雖然普洱茶也有及少量的蛋白、澱粉和脂類物質，但含量實在太少。

並且，在發酵過程中，普洱茶中少得可憐的蛋白質被水分解成氨基酸，微量的澱粉又被轉化為碳水化合物，更少的脂類物質在厭氧發酵中由於多酶體系的作用轉化為醇類物質，成了芳香類物質的一種。由於缺少轉化黃曲霉毒素的物質條件，因此普洱茶幾乎不可能出現黃曲霉毒素。

為什麼茶葉沒有國家黃曲霉毒素限量標準？

事實：國家標準沒有制定茶葉中的黃曲霉毒素限量，並不是「立法缺失」，而是經過風險評估，綜合考慮茶葉中「可能出現的黃曲霉毒素含量」和「消費者每天的茶葉消耗量」，認為茶葉中的黃曲霉毒素不會危害公眾健康，所以「沒有必要制定標準」。

實際上，黃曲霉毒素在農產品中幾乎是無法避免的。世界任何一個國家，都不可能把「不含有黃曲霉毒素」作為糧油的安全標準。

現行的中國標準是：花生和玉米以及它們的製品，限量為20ppb；大米及其製品，限量是10ppb；小麥、大豆、堅果及其製品，限量標準是5ppb。這個標準，在國際上也並不算低了。

綜上所述，「喝普洱茶致癌」的說法實為無稽之談。