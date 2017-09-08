新浪科技訊 日期:9月8日早間消息，谷歌本周在歐洲舉行了開發者日活動。這場活動已結束，而谷歌近期上傳了第二天的精彩視頻，展示了谷歌助手的許多新功能。

其中最重要的新功能是谷歌助手的翻譯模式。用戶可以說：「OK，Google，當我（某種語言）的翻譯。」隨後，谷歌助手就會用你期望的語言去重複你的話。例如，如果要求谷歌助手去做西班牙語翻譯，那麼谷歌助手就會以語音和文字方式，將你說的話翻譯成西班牙語，直到你要求停止。對谷歌助手來說，翻譯並不是全新功能，但這種實現方式更自然，當你前往國外旅行時也會更有用。

此外，谷歌還對谷歌助手進行了多方面優化，從而更好地理解問題的具體語境。在一個例子中，谷歌的演示者要求谷歌助手給他展示托馬斯的照片。這個問題本身沒有任何語境信息，而谷歌助手展示了托馬斯小火車的照片。

隨後，演示者又提出了關於拜仁慕尼黑的問題，球隊中的球星之一是托馬斯·穆勒。演示者再次要求獲得「托馬斯的照片」。這次，谷歌助手展示的就是托馬斯·穆勒的照片。這說明，谷歌助手從此前的問答中提取了信息。

谷歌的演示者還展示了，谷歌助手如何幫助我們回憶起電影的名字。例如問題是：「有一部湯姆·克魯斯主演的電影，他在裏面打檯球，同時又在跳舞，這是什麼電影？」谷歌助手在思考幾秒鐘之後給出了答案《金錢本色》，隨後還提供了關於電影的更多信息。

除了這些新增的功能之外，谷歌助手目前回答問題的速度變得更快，在嘈雜的環境中能更準確地識別語音，並在回答某些問題時更好地利用谷歌搜索。

谷歌此次還展示了對Google Lens的優化。與今年6月在I/O開發者大會上發佈的內容相比，這次並沒有太多新的信息，但仍然給人留下了深刻印象。我們看到，Google Lens可以瞄準一枚蘋果，知道其中的熱量是多少，也可以瞄準三種波蘭貨幣茲羅提，實時計算對應於多少瑞士法郎。

目前尚不清楚，谷歌將於何時推出谷歌助手的這些更新。業內人士猜測，這可能會是在Pixel 2手機發佈期間。（張帆）