●【台股開盤】漲15.39點中央社 (2017-09-08 09:03)
（中央社台北2017年9月8日電）台北股市今天開盤漲15.39點，加權股價指數成為10553.90點，成交金額新台幣23.95億元。
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