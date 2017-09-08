（中央社記者顧荃台北2017年9月8日電）準行政院長賴清德今天將走馬上任，行政院發言人徐國勇說，賴清德10日將拜訪前行政院長蘇貞昌與游錫(方方土)請益。



徐國勇接受中央社訪問時表示，賴清德上任後將先處理107年總預算案，今天下午第一個會議就是與閣員討論總預算的調整科目與幅度，明天週六也將繼續加班討論。



徐國勇說，賴清德也將拜會前總統陳水扁時期的行政院長請益，10日將拜訪蘇貞昌與游錫(方方土)；張俊雄因人在高雄，將另擇期拜訪；謝長廷因現任駐日代表，人在國外，再找機會聯繫。另外，賴清德擬於11日拜會立法院長蘇嘉全與立法院各黨團。



對於外傳賴內閣將調整一例一休，徐國勇澄清，立法院已經有立委對勞動基準法提案修正，立院修法審議過程中，勞動部等相關部會首長需要列席報告；賴清德將在與閣員討論後，並聽取各方意見，再提出政院的看法；相關媒體報導過於簡化賴清德與準行政院副院長施俊吉的談話。