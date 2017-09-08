（中央社記者邱柏勝台北8日電）美元持續疲弱，歐元、日圓與亞幣續揚，今天新台幣早盤以30.010元開出後，隨即升破30元大關，9時1分升至29.940元，勁揚1.22 角，也是繼今年5月後，盤中再度突破30元整數關卡。1060908