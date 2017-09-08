新台幣強勁 早盤升破30元關卡中央社 (2017-09-08 09:13)
（中央社記者邱柏勝台北8日電）美元持續疲弱，歐元、日圓與亞幣續揚，今天新台幣早盤以30.010元開出後，隨即升破30元大關，9時1分升至29.940元，勁揚1.22 角，也是繼今年5月後，盤中再度突破30元整數關卡。1060908
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