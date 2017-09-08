太誇張！台灣團這樣跟花拍照 日本人直呼好傻眼NOWnews今日新聞 (2017-09-08 08:54)
現在許多人為了拍出「美照」無所不用其極，有台灣旅行團前往日本，參訪當地足利花卉公園，他們跟花拍照的方式，卻令日本人直搖頭，大呼實在很誇張！
日本電視台於3日播出的節目《サンバリュ》中，以介紹外國遊客為主軸，並且指出觀光客到日本後未遵守當地禮儀的行為，其中台灣旅行團遭到點名，一行人前往著名旅遊景點足利花卉公園時，拍照的方式令工作人員實在是看傻了眼。
足利花卉公園受到美國CNN評選為十大夢幻旅遊景點之一，因此吸引不少觀光客前來參觀，不過台灣的觀光客竟為了拍出美照，而把照片主角的「盒子」直接放置在花上拍攝，引起工作人員關注，人員上前詢問台人「在花上面放的是什麼？」，台人則回應「花上面擺的是公司的健康食品，大家在比賽誰可以拍出畫面最美麗的照片，獲勝的人有獎品」。
不過此一行為卻令節目工作人員相當不解，並且向台灣團表示，若直接將物品放置於花上，花容易受到損傷，他們不應該這樣做，沒想到台人回覆表示「這樣就會傷到嗎？應該不會有問題吧！這只是很輕的東西」，隨後工作人員解釋，藤之花是相當纖細、脆弱的，一個人碰一下可能不會有問題，但如果每個人都像這樣碰觸花朵的話，想必是會造成損害的，甚至因此凋謝。
▲台灣團這樣跟花拍照太誇張！日本人直呼好傻眼（圖／翻攝自Dailymotion）
▲台灣團這樣跟花拍照太誇張！日本人直呼好傻眼（圖／翻攝自Dailymotion）
▲台灣團這樣跟花拍照太誇張！日本人直呼好傻眼（圖／翻攝自Dailymotion）
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