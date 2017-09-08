桃園地檢署偵辦股票上櫃交易昭輝實業股份有限公司違反證券交易法案件，發動搜索，並帶回負責人等人到案說明，檢察官認為昭輝公司林姓負責人有勾串共犯或證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見。



檢方表示，昭輝公司林姓負責人、林姓董事兼總經理，為拉抬昭輝公司股票價格，夥同作手陳姓男子等人先在103年7月至同年12月間，利用人頭帳戶買賣炒作，以連續高價買入、相對成交等方式，抬高昭輝公司股票價格；104年8月至同年10月間，反向連續低價釋出部分股票，壓低股價吸引投資人進場跟單，使昭輝公司股價因此攀升，製造市場交易熱絡假象，違法操縱公司股票價格。



昭輝公司林姓負責人等人涉嫌違法操縱股價行為，嚴重影響證券市場交易秩序。



檢察官複訊之後，認為昭輝公司林姓負責人有勾串共犯或證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見，林姓董事兼總經理新臺幣100萬元交保，炒股作手陳姓男子、顏姓男子新臺幣30萬元交保。



