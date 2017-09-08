台韓經聯會議首爾登場中廣新聞網 (2017-09-08 09:01)
中華民國代表團今天在首爾舉行台韓兩國「第42屆台韓經濟聯席會議」，拓展市場，尋尋找商機，擴大貿易、觀光和文化交流。
這是南韓總統文在寅上任之後，台韓兩國首次舉行的經濟聯席會議。
南韓推動「太陽的後裔」、「鬼怪」等韓劇拍攝地等文化賣點，吸引臺灣遊客。2016年訪問南韓的台灣遊客，比去年同期增加60%，南韓今年前7個月接待外國遊客中，台灣遊客第三多。南韓是台灣去年第4大海外遊客來源地，兩國無論在經貿和文化發展，空間寬闊。
（王長偉首爾報導）
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