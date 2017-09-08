蘋果iPhone 8生產遇瑕疵 上市供貨量恐受影響NOWnews今日新聞 (2017-09-08 08:56)
蘋果新機發表會將於台灣時間下周三（13日）凌晨一時登場，也已公布台灣預購時間為下周五（15日），外界更預估開放預購後一周將會正式上市。不過，現在卻有消息傳出，蘋果新機在生產過程中遇到瑕疵問題，生產時程被延後一個月，可能會導致未來上市後供應不足、延後出貨。
據悉此次發表會上將有三款新機亮相，包含 iPhone 8（iPhone Edition／iPhone X )、iPhone 7s 及 iPhone 7s Plus，並預估將使用 OLED 顯示器、新一代觸控技術以及無線充電。但據美國《華爾街日報》引述知情人士報導，此次新一代 iPhone 生產過程遇上瑕疵延後一個月，而原因則可能與南韓三星電子越南子公司生產的 OLED 面板模組有關。
報導指出，因三星手機使用的 OLED 面板模組，是將 OLED 面板與觸控面板整合，但蘋果 iPhone 觸控面板則與 OLED 面板分開，也就是說，新一代 iPhone 生產程序將比三星手機要多，也須塗上較多層接合劑與保護膜，使得出錯風險大增。但目前蘋果尚未對此事作出回應。
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