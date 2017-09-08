記者潘姿瑛／高雄報導

今年3月交通部至高雄市實施院頒方案105年度年終視導，市府各單位依據院頒計畫各項執行重點，積極推動各項道安工作，經由交通部評比獲得肇事防制績優殊榮，名列六都第一，預於今年11月金安獎典禮授獎。市府交通局表示，今年高雄市自訂更嚴格目標，希望將A1事故降到138人以下。

為打造高雄市更安全、順暢交通環境，市府道安會報運用交通事故死亡及受傷件數遴選高雄市易肇事路口，進行滾動式檢討改善，且每月亦會藉由分析前三年單月事故資料，預測下個月事故好發之行政區、時段、車種、碰撞型態及肇事原因等，提供道安會報工程、執法、監理、宣導及教育小組等據以研擬相關重點專案加強事故防制。

另外，交通局每年委託專家學者及相關局處共同研提及執行易肇事路口（段）交通安全改善計畫。經過市府團隊多年努力，高雄市交通事故死亡人數由100年251人年年下降至105年164人，共減少87人，降幅達35%，高雄市已非六都A1類事故排名之首，努力成效值得鼓勵。

交通局長陳勁甫指出，道安會報各小組106年將以「機車、高齡者、大型車」等族群作為交通事故防制重點對象，加強改善道路交通 軟硬體設施、超速與闖紅燈等重大違規執法取締、提高見警率，宣導民眾注意大型車內輪差及視線死角，以具體行動展現維護交通安全的決心。