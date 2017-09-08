記者黃駿騏／桃園報導

為鼓勵青年進入社區、發揮創意，用行動力串連社會的愛與關懷，桃園市政府青年事務局強力推動「青年在地深耕計畫」，7日由南亞技術學院黃裕和老師帶領「庭芬芳團隊」，進入大溪區南興里社區，與在地庭芳啟智教養院院生、南興國小師生與南興里環保志工隊等一同彩繪社區圍牆，推動「開啟愛與關懷．建立健康環境」行動方案。

庭芬芳青年團隊透過一系列活動，包括每月定期掃街、街道圍牆DIY彩繪活動、設計與製作落葉堆肥箱、改造關懷小站等，從空間延伸活動，讓青年與居民實際互動，深入瞭解社區需求，讓青年的創意與專長成為活化、改造社區的力量。

庭芬芳團隊黃裕和老師說，團隊已經進行好幾天的趕工，最感動看到鄰近的阿公、阿婆迫不及待坐在關懷小站陪著大家聊天，期間有送水泥的阿婆、借水借電的長輩們。目前社區的關懷小站正在整修當中，團隊竭盡努力拚開幕，預計將於10月14日辦理落成開幕活動。

青年局推動在地深耕計畫一同彩繪社區圍牆。

7日的圍牆DIY彩繪活動由專業漆作藝術家陳協建團隊設計底圖、剪裁模型等，帶領庭芳教養院院生、南興國小師生與南興里環保志工隊一同彩繪，為社區增添美麗新妝。陳協政表示，年輕人從事公益活動培養青年注重服務社會的精神太棒了！

南興里民李錳興帶著小孫女共同彩繪，讚賞青年團隊的創意，讓社區更加美麗。

南興國小黃辛材校長帶著一群可愛又活潑的學生進行彩繪，每一位學生都咨意揮灑手中的畫筆，畫出一片片的樹葉和花朵。黃辛材校長說，南興國小與庭芳教養院是校院合作，讓小朋友學著關懷社區的天使們。

青年局推動在地深耕計畫一同彩繪社區圍牆。

南興里徐福全里長說，庭芳教養院積極在做鄰里服務，透過青年團隊的美化社區及改造關懷小站行動，拉近里民情感，關懷小站常常有長者聚集，甚至有超過90歲的長者，因為到關懷據點太遠，長者們行動不便，就聚集在關懷小站聊天，感謝青年局、庭芬芳團隊、台新銀行公益慈善基金會與各界的幫忙，讓長者有舒適聚會的地方。

台新銀行公益慈善基金會林明男執行長說，看到院生、社區居民、青年團隊和藝術家共同彩繪非常感動，未來可以發展社區亮點，提供民眾下車拍照，希望可以彩繪更多的牆面，結合庭芳教養院變成特色社區。