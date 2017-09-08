化腐朽為現代藝術 美術展省思創作台灣好新聞報 (2017-09-08 08:25)
記者林彥斌／新竹報導
用各式鐵片跟廢棄物打造而成的「寄居蟹」酷車，出現在新竹市美術館外面的草地上。這輛酷車由鑄鐵藝術家許廷瑞與社子島少年行團隊共同打造，是希望創造出帶有台北社子島的意象的代表物，讓人可以看見社子島邊緣弱勢的青少年。
新竹市美術館最新一期的現代藝術美展，名稱是《島嶼。環境。故事—多媒材藝術創作展》，希望以各式不同的回收物作為創作媒材，讓民眾以行動關懷這塊土地上的環境與生命。
這場別具意義的現代藝術展，將從即日起展至10月底，期間還會在影博館播放生態紀實短片，要讓民眾對環境保護、資源回收有更多省思的機會。
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