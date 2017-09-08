福建湄洲媽祖9/23登台 百廟祈安在新北台灣好新聞報 (2017-09-08 08:40)
記者羅綸宏／新北報導
睽違20年，中國福建省的湄洲媽祖，這次在新北市政府、板橋慈惠宮及鴻海集團的合力邀請下，將於9月23日再度登台，展開為期10天的祈福活動，新北市民政局歡迎民眾共襄盛舉，感受媽祖文化的魅力。
舞者們化身為仙女，氣宇非凡、高貴優雅的舞姿，恭迎湄洲媽祖聖駕。睽違20年，中國福建省的湄洲媽祖，這次在新北市政府、板橋慈惠宮及鴻海集團的合力邀請下，將於9月23號再度登台，展開為期10天的祈福活動。
新北市副市長侯友宜表示，一輩子最感恩的媽祖，從湄洲又請到我們新北來，然後結合全台200多間廟宇，共同舉辦盛大的宗教文化之旅，感謝主辦單位的努力，也希望各信眾大德踴躍參與。
板橋慈惠宮在湄洲媽祖駐駕期間，除了規劃一連串的慶祝活動，也邀請全台200多間宮廟，舉辦盛大的古禮祭祀，希望讓民眾體驗最道地的媽祖文化。
板橋慈惠宮主委江清秀指出，他們總共會來200多人，光表演的就有198人，所有表演節目都依循古禮，另外祭祀大典也依照他們開的清單辦理。
另外，從9月25號到9月30號，湄洲媽祖將在北北基遶境祈福；10月1號上午9點，則在慈惠宮前開放民眾躦轎腳，新北市民政局歡迎民眾共襄盛舉，感受媽祖文化的魅力。
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