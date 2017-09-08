馬來西亞僑生環島行 消防隊化身鐵馬驛站協助盥洗台灣好新聞報 (2017-09-08 08:50)
記者張朝福／嘉義報導
「臺灣最美的風景是人情」，真的！這濃濃的人情味無時無刻溫暖著每一個人的心，即使是遠從外國來的朋友也能感受到魅力。2位來自馬來西亞大學僑生在規劃單車環島之行時，學校的同學在出發前特別叮嚀在台灣若真的找不到住宿或盥洗的地方時，可以向在地派出所或消防分隊等公務機關求助，結果第2天，到達嘉義市時已天色昏暗，路經嘉義市政府消防局第一分隊廳舍時已疲憊不堪，向消防人員求助借用盥洗室以消除一天的疲勞，分隊長楊友仁表示基於為民服務的立場，樂於借用場地，也讓這2位僑生為台灣消防人員親切的服務留下深刻的印象。
嘉義市政府消防局第一分隊6日晚間18時左右，兩名單車環島青年趨前表示，夜宿附近廟宇因無法提供盥洗，而前來消防分隊詢問是否能借用沐浴盥洗，分隊人員大表歡迎之意，並協助兩位青年前往盥洗室梳洗，發揮另類鐵馬驛站功能。
兩名單車青年表示均為馬來西亞僑生，現就讀於淡江大學的李同學以及亞洲大學的易同學，相約從淡江大學出發，希望在暑假即將結束之際規劃八天的單車環島之行，藉此認識臺灣文化及欣賞福爾摩沙之美。自9月5日從淡水出發他們要以騎單車、住廟宇、搭帳篷的方式環島，不但要關懷自然與地方文化，也期待能帶動校園運動風潮，更希望能藉由本次單車壯遊旅程，在網路上建立詳細的廟宇與露營資訊，提供有相同需求之同好，能夠方便查訊，享受不一樣的環島方式。
嘉義市消防局希望熱情的臺灣人在他們環島的途中與之相遇，能多為他們加油打氣，也期望他們這次旅程可以帶著滿滿的感動帶回馬來西亞！
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