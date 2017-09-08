記者尤翔霆／台北報導

台北市政府計畫在信義區三興段、六張犁營區蓋公共住宅，但當地交通已經夠亂，不只機車停車格被擠爆，而且到處都是違規停車，未來蓋公宅恐怕只會讓交通問題更糟糕。居民要求先解決當地「機車谷」亂象，再來談蓋公宅。

巷道裡，左右兩邊停滿機車，停車格一位難求。這樣的「機車谷」亂象，幾乎天天在信義區吳興街上演，但北市府還沒解決交通問題，卻已經計畫在附近蓋公宅，未來再有3000戶入住，當地交通、停車亂象，恐怕只會更糟糕。

由於公宅基地緊鄰北醫，平常車流量就很大，尖峰時刻更容易塞得水洩不通。面對民眾反彈聲浪，北市府不設法改善交通問題，反而要先召開公聽會，還選在只能容納191個座位的場地辦理。市議員王鴻薇痛批，根本是便宜行事。

王鴻薇呼籲市府應該展現誠意，先整頓當地交通、開闢停車場，解決當地「機車谷」亂象，等到民眾有感後，再來舉辦公聽會，才能真正落實柯P的公宅政策。