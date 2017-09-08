記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局刑事警察大隊偵四隊，於6日循線在嘉義水上鄉一家汽車旅館，查獲擁槍自重的郭姓、蔡姓兩位毒鴛鴦藥頭，現場並查扣毒品海洛因、安非他命、電子磅砰及改造手槍等相關證物，全案刻正進一步擴大偵辦中。

警方調查，郭姓藥頭今年4月起便在嘉義縣、市販賣海洛因毒品及安非他命毒品給不特定人。警方根據多名藥腳指證後，展開對郭姓藥頭販毒蒐證，蒐證期間發現郭嫌與蔡姓前夫常更換交通工具以躲避警方查緝，經警方掌握的資料就有BMW及VOLVO等高級進口轎車，郭嫌2人唯恐警方掌握行蹤而居無定所，不停在嘉義縣、市汽車旅館輪替居住，住宿時間則為一天或二天，讓警方無法充分掌握郭嫌動向，郭嫌2人甚至利用汽車旅館之隱密性，從事毒品交易。

警方指出，本次查緝行動係警方掌握郭嫌2人駕駛之VOLVO富豪轎車後，尾隨得知郭嫌2人入住於嘉義縣水上鄉某家汽車旅館，遂立即向臺灣嘉義地方法院聲請搜索票前往查緝，經警方進入房內執行搜索，便在床頭櫃上發現毒品吸食器及海洛因、安非他命等毒品，警方另在該VOLVO自小客車內發現1只置槍盒，打開後赫然發現內藏有仿巴西金牛座915改造手槍1枝、改造霰彈槍1枝，及子彈半成品9顆，蔡嫌立即辯稱該金牛座改造手槍槍管並無貫穿，無法擊發子彈1枝，僅是觀賞用等?責之詞，惟警方另在置槍盒內另發現藏有1枝已貫穿之槍管，研判蔡嫌係利用該未貫槍管來規避警方查緝，復將該槍枝送至本局鑑識科鑑識，經鑑識結果更換槍管後便可順利擊發，可見蔡嫌隨時準備可用槍管以備不時之需，遇有毒犯想黑吃黑便可利用槍枝來抵抗。

本次查緝行動，警方計查扣仿巴西金牛座改造手槍1枝、改造霰彈槍1枝、子彈半成品9顆、海洛因毒品3.04公克、安非他命毒品0.88公克、電子磅砰等相關證物。

嘉義市政府警察局長詹永華表示，此次勤務作為展現警方掃蕩槍毒杜絕犯罪之決心，查緝成果更為淨化社會治安加分，警方將持續一波波的掃蕩槍、毒專案，希望能讓嘉義市民有一個無毒的生活環境。

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