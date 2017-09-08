身障男子忘記回家路 警方協助搭車返家台灣好新聞報 (2017-09-08 08:30)
地方中心／台東報導
台東縣成功警分局新豐派出所日前員警許岳庭、江嘉婉執行巡邏勤務，於成功鎮中華路統一超商安全維護時，許員瞥見一名疑似身心障礙男子在內逗留,該男神情呆然坐在椅子上。
員警基於好心，便上前關懷提問，發現該名男子語焉不詳，無法完整表達意思，隨找尋是否有識別證件；果然於胸前發現愛心乘車卡及一些票券，得知該名男子姓吳，居住花蓮縣吉安鄉。警方循線聯繫到其母親，其母表示身體年邁，無法前來將吳男帶回，警方遂協助吳男搭乘花蓮客運，並商請司機進行相關協助，善行義舉頓時成為美談。
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