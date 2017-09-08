發揮愛物惜物精神 海濱里為愛享冰箱第五據點台灣好新聞報 (2017-09-08 08:45)
記者林彥斌／新竹報導
西濱路上的代天府，是附近民眾的信仰中心。最近民眾來到代天府，多了一項新選擇。為了減少食物的浪費，新竹市政府推行愛享冰箱，這項服務最近前進海濱里，日前正式揭牌啟用，讓分享的精神可以在海濱社區擴散。
愛享冰箱內放滿了各式青菜、麵包跟飲料，提供有需要的民眾免費索取。這些物資大多都來自社會企業的愛心，他們將當天銷售不完或是易過期的食物放入冰箱內，不但可以減少食物的浪費，也可以省去處理廚餘的麻煩。
海濱里的愛享冰箱，是繼民富、內湖、樹下、科園社區以後的第五個據點，新竹市社會處希望推行「一聯里一據點」的目標，要讓愛享冰箱在新竹市隨處可見，也讓愛物惜物的精神，可以普遍存在新竹市民眾的生活裡。
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