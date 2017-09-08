洋基重砲「法官」Aaron Judge今天(8日)在對金鶯的比賽中，於首局就敲出全壘打，不但幫助洋基獲得3：0的領先，也讓他自己成為在新秀賽季敲出全壘打第2多的紀錄保持人。

Judge這一轟，讓他和Wally Berger以及Frank Robinson齊名，共同以39發全壘打排名新秀賽季全壘打數第2多，至於第一則是由Mark McGwire在1987年於運動家隊所寫下的49轟。

目前Judge和洋基距離例行賽結束只剩下23場比賽，要再轟10發全壘打相當不容易，如果是在上半球季或許有機會，但下半季他陷入低潮，除非能找回手感，否則要追平紀錄，難度很高。

Judge目前打擊三圍 .276/.412/.574、敲回87分打點和跑回104分得分，轟出全壘打39發。