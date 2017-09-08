MLB／法官第39轟出爐 距離紀錄還差10發NOWnews今日新聞 (2017-09-08 08:34)
洋基重砲「法官」Aaron Judge今天(8日)在對金鶯的比賽中，於首局就敲出全壘打，不但幫助洋基獲得3：0的領先，也讓他自己成為在新秀賽季敲出全壘打第2多的紀錄保持人。
Judge這一轟，讓他和Wally Berger以及Frank Robinson齊名，共同以39發全壘打排名新秀賽季全壘打數第2多，至於第一則是由Mark McGwire在1987年於運動家隊所寫下的49轟。
目前Judge和洋基距離例行賽結束只剩下23場比賽，要再轟10發全壘打相當不容易，如果是在上半球季或許有機會，但下半季他陷入低潮，除非能找回手感，否則要追平紀錄，難度很高。
Judge目前打擊三圍 .276/.412/.574、敲回87分打點和跑回104分得分，轟出全壘打39發。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
前勇士冠軍中鋒引發4隊哄搶 兩大奪冠熱門在列【北京新浪網】
4年4200萬!熱火續約23歲妖衛 核心陣容全留下【北京新浪網】
上港廣州客場歷經多重考驗 堵車沒熱水斷電空調壞【北京新浪網】
小熊總教練給曾仁和送大禮 成就台灣旅美棒球選手3項紀錄【KNOWING新聞】
戴資穎抱傷拚賽 輕取對手晉16強【台灣醒報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多