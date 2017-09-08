（中央社記者潘智義台北2017年9月8日電）友達光電（2409）宣布，榮獲4項2017平面顯示器元件產品技術獎，得獎產品為高階電競專用面板，與可撓式主動有機發光二極體（AMOLED）顯示技術。



友達光電指出，此次獲得傑出產品獎包括27吋超高解析度（UHD 4K）搭配高動態範圍（HDR）144Hz極速刷新率變頻電競面板、17.3吋超快反應速度電競筆電面板，以及獲得卓越技術獎的7.8吋可折疊式AMOLED觸控顯示技術、5吋超廣色域可捲曲AMOLED觸控顯示技術。



上述獎項由經濟部工業局指導，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，工業局顯示器產業推動辦公室執行。



友達表示，累積深厚的電競顯示研發實力，持續開發突破性的技術，引領高階電競顯示器的新標準。此次獲獎的27吋UHD 4K HDR 144Hz 極速刷新率變頻電競面板，領先業界整合UHD 4K（3840 x 2160）超高解析度、144Hz超高刷新率與高動態範圍技術（HDR）。



友達解釋，極速刷新率變頻的設計可針對高動態畫面如賽車、運動等遊戲，自動偵測以高刷新頻率支援，有效消除畫面延遲及破圖現象，帶給玩家更貼近真實環境的細膩體驗。高動態範圍技術能大幅提升畫面的清晰細緻度與豐富的光影明暗層次，隨著消費者對高畫質HDR影音內容的需求日增，除了遊戲之外，也可滿足觀賞電影等需求。



另一款獲得傑出產品獎的17.3吋超快反應速度電競專用筆電面板，僅9毫秒超快反應時間與144Hz超高畫面刷新率，讓激烈競速的動態畫面不延遲、無殘影。搭載全高清（FHD；1920x1080）解析度與超視角高清晰技術，提供電競玩家兼具細膩畫質、高對比與廣視角的視覺享受。



友達投入可撓式AMOLED顯示技術多年，已累積多項製程、材料及面板設計等技術能力。7.8吋可折疊式AMOLED觸控顯示技術，搭載1920x1440高解析度，採用塑膠基板製程，並整合友達獨家設計的可撓式觸控感應器，為行動裝置型態開創更多的可能性。



5吋超廣色域可捲曲AMOLED觸控顯示技術，透過特殊的面板疊構設計，實現面板可捲曲的創新顯示型態。觸控感應器和表面保護膜的整合，使面板薄度僅0.1毫米，且面板畫素密度達295ppi，同時具備高達95% BT.2020超廣色域的優異色彩表現。