新iPhone生產遇瑕疵 上市後恐延遲出貨中央社 (2017-09-08 08:40)
（中央社舊金山2017年9月7日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，蘋果公司（Apple Inc）新款iPhone在初期製造過程中遇到生產瑕疵問題，下週上市後，恐面臨供應短缺和出貨延後狀況。
蘋果今天在美股收盤下跌0.4%，收在161.26美元。
「華爾街日報」引述知情人士報導，生產瑕疵問題讓製造流程推遲約一個月時間。
對於媒體置評要求，蘋果尚未回應。
果粉和投資人正引領期待著蘋果在iPhone上市10週年推出的新款iPhone，看看這款新型智慧型手機是否具備足夠的新功能，以吸引新一代消費大眾轉向蘋果。
外界普遍認為蘋果將在最新款iPhone中使用高解析度的有機發光二極體（OLED）顯示器，加上更佳的觸控技術和無線充電功能，不過，售價將訂在1000美元以上。（譯者：中央社徐睿承）
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