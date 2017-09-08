（中央社記者潘智義台北2017年9月8日電）台灣永光化學工業公司（1711）統計，8月合併營收新台幣7億5774 萬元，較去年同期減少6.4%；今年1至8月合併營收60億4803萬元，較去年同期衰退4.2%。



永光表示，依產品事業別來看，8月色料化學品營收較去年同期減少6%、特用化學品年減11%、碳粉年增1%、電子化學品年減8%、醫藥化學品年減34%。



永光說明，7月特化事業營收較去年同期減少，原因與前幾月相同，都是因為今年以來，持續受到國際大廠降價，及中國大陸同業的激烈競爭，銷量及售價均受到影響，使營收降低。