鎧勝8月營收年增28.79% 創今年次高中央社 (2017-09-08 08:47)
（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果供應鏈啟動拉貨潮，金屬機殼廠鎧勝-KY公布8月合併營收新台幣33.48億元，年增28.79%，今年第二度單月營收站上30億元，再創今年單月次高紀錄。
累計今年1至8月，鎧勝合併營收達202.67億元，較去年同期增加2.06%。
法人認為，鎧勝7月底已開始出貨4.7吋iPhone 7s側鍵，包括兩個音量鍵與一個開機鍵，是鎧勝第一次打入iPhone供應鏈，但營收貢獻有限，並預估今年將貢獻每股盈餘（EPS）約0.22元。1060908
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