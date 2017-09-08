（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果供應鏈啟動拉貨潮，金屬機殼廠鎧勝-KY公布8月合併營收新台幣33.48億元，年增28.79%，今年第二度單月營收站上30億元，再創今年單月次高紀錄。



累計今年1至8月，鎧勝合併營收達202.67億元，較去年同期增加2.06%。



法人認為，鎧勝7月底已開始出貨4.7吋iPhone 7s側鍵，包括兩個音量鍵與一個開機鍵，是鎧勝第一次打入iPhone供應鏈，但營收貢獻有限，並預估今年將貢獻每股盈餘（EPS）約0.22元。1060908