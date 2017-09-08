賴清德上任行政院長 交接典禮網路直播中央社 (2017-09-08 08:47)
（中央社記者顧荃台北8日電）準行政院長賴清德今天走馬上任，上午9時將先參與總統蔡英文主持的宣誓典禮，隨後與現任行政院長林全交接，交接典禮全程網路直播。
林全日前向蔡總統請辭獲准，昨天主持最後一次行政院院會，並率內閣總辭，今天交棒給賴清德。行政院上午11時舉行新舊任閣揆交接典禮，由副總統陳建仁主持，全程網路直播（直播網址https://youtu.be/jwVJc0An7T8）。
不過，交接典禮同時，反南鐵東移自救會等團體將在行政院大門口抗議，要贈送「功在迫遷」匾額給賴清德。
交接典禮後，賴清德將主持臨時院會，撤回已送到立法院的107年度中央政府總預算案，進行調整後，預計14日經行政院院會通過，再送立法院。
賴清德昨天晚間已抵達台北，準備今天宣誓就職。由於賴清德在台北沒有住所，將暫居信義官邸，知情人士表示，考量維安需求，閣揆住處仍以金華官邸為首選，原本在金華官邸中的社會企業目前已搬遷完成，賴清德將待金華官邸整修後入住。1060908
關鍵字：
上一則：調停卡達危機 川普願介入
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MJ3 女運動背心．籃球運動背心．無鋼圈運動背心．NIKE 運動 背心．男運動背心 Nike．竹炭運動背心．MORINO 吸汗速乾運動背心．男運動背心．leader 運動背心．運動背心．彩色運動背心．NIKE 運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．NBA 運動背心．吸汗速乾運動背心．MIZUNO 女運動背心．純棉運動背心．女運動背心．Champion 運動背心．運動 背心．PUMA 運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．adidas 運動背心．bra 運動背心．萊絲夢 運動背心
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
德質疑俄軍演規模 預料超過10萬兵力【中央廣播電台】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多