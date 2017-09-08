（中央社記者顧荃台北8日電）準行政院長賴清德今天走馬上任，上午9時將先參與總統蔡英文主持的宣誓典禮，隨後與現任行政院長林全交接，交接典禮全程網路直播。



林全日前向蔡總統請辭獲准，昨天主持最後一次行政院院會，並率內閣總辭，今天交棒給賴清德。行政院上午11時舉行新舊任閣揆交接典禮，由副總統陳建仁主持，全程網路直播（直播網址https://youtu.be/jwVJc0An7T8）。



不過，交接典禮同時，反南鐵東移自救會等團體將在行政院大門口抗議，要贈送「功在迫遷」匾額給賴清德。



交接典禮後，賴清德將主持臨時院會，撤回已送到立法院的107年度中央政府總預算案，進行調整後，預計14日經行政院院會通過，再送立法院。



賴清德昨天晚間已抵達台北，準備今天宣誓就職。由於賴清德在台北沒有住所，將暫居信義官邸，知情人士表示，考量維安需求，閣揆住處仍以金華官邸為首選，原本在金華官邸中的社會企業目前已搬遷完成，賴清德將待金華官邸整修後入住。1060908