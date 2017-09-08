港中大校長：港獨與個人意願相違背中央社 (2017-09-08 08:35)
（中央社記者張謙香港7日電）香港中文大學校長今天就校園出現的「港獨」標語表達了較明確的立場，指「港獨」不但違反基本法，也和其個人的意願相違背。
正在外地參加學術會議的中大校長沈祖堯在校長網誌發表聲明，表示自己雖然正在外地參加學術會議，但也十分關心近日校園內的爭議事件。
沈祖堯說，「港獨」不但違反基本法，也和他個人的意願相違背；「香港是中國不可分離的部分，這是不爭的事實」。
他又說，同學在討論政治議題時，應保持和平、理性，並應秉持尊重和包容的態度。
沈祖堯並說，校園是學習的地方，不宜成為政治角力之所，在學期開始之時，「讓我們的同學有一個安靜的學習環境」。
中大學生會近日趁著學校開學之際，在校園內張貼「香港獨立」的標語，結果引起頗大爭議。今天有團體到校內請願，一度與學生會同學發生口角，其後被學校保安員隔開。
此外，一名在中大就讀的大陸女學生撕毀標語，其後與學生會同學以英語辯論，相關影片被人放到大陸網路後，在大陸引起極大迴響，網民紛紛表態支持這名學生。
香港警務處處長盧偉聰今天稍早時被記者問到相關問題時指出，「港獨」違反基本法，如果出現違法行為，警隊會嚴正執法。1060907
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