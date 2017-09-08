關節是身體活動的重要組織之一，門診中，常見的2大關節疾病，分別是退化性關節炎、類風濕性關節炎。雖然致病機轉不同，但卻影響身體行動力。不少人對於保護關節存有迷思，例如：「吃葡萄糖胺能顧好關節嗎？」、「有關節炎症狀不能吃香蕉？」且聽醫師詳細破解。

新北聯醫一般骨科暨運動醫學科主任李忠謙指出，入秋後天氣轉涼，人們很容易出現一些腰酸背痛以及關節疼痛疾病，特別是年長者，因天氣變化大，容易導致關節常常隱隱作痛，時好時壞，讓身體猶如氣象台，嚴重影響生活品質。

膝關節傷害 影響行動力

膝關節是全身上下最容易發生傷害的關節，從解剖學分析，膝關節的周圍肌肉薄弱，上下骨骼形成的槓桿長，承受了人體86%的重量，所以膝關節在運動中最易受傷，若加上外力撞擊，或年齡老化等因素，更將讓身體行動力受損。

臨床上，膝關節傷害可分為「有症狀」和「無症狀」。所謂「有症狀」像是上、下樓梯、爬坡或蹲、跪時，膝關節會感到疼痛；此外，患者久坐、久站，或睡醒也會有僵直感，甚至有時膝關節會積水腫脹。

目前並沒有醫學實證，吃葡萄糖胺能顧好關節。

保護關節 破解4大迷思

事實上，保護關節先要從破除迷思開始，門診中常見有4大迷思，分別是：

迷思1：吃葡萄糖胺能顧好關節？

葡萄糖胺主要作用是刺激軟骨細胞產生膠原蛋白和蛋白多醣，有助於修護受損的軟骨組織，使軟骨吸收足夠的關節潤滑液，維持關節健康，簡單說即是主要針對流失的軟骨進行補充。但目前並沒有醫學實證，吃葡萄糖胺能幫助磨損關節骨骼增生恢復。

迷思2：多攝取膠質豬腳保護關節？

吃豬腳補關節是傳統「以形補形」的概念，基本上也是錯誤的迷思之一。研究發現，豬腳的膠質雖多，卻未經證實直接對關節有幫助。如果攝取過多，多餘的胺基酸經過身體代謝產生含氮廢物，反而會加重腎臟負擔。

迷思3：有關節炎症狀不能吃香蕉？

國內外目前並沒有文獻直接證實民間流傳的「香蕉傷筋骨」說法，即使關節耗損比一般人嚴重的運動員也可以吃香蕉，除了補給高熱量又便於攜帶之外，香蕉更能提供豐富的鉀，有助於體內電解質平衡。

迷思4：關節炎患者不宜吃海鮮食物？

一般禁食海鮮類食物、內臟、火鍋湯的對象為痛風患者，而非所有關節炎患者，因為這一類食物中含有高普林，會使體內攝取過多高普林導致高尿酸血症，而使尿酸納鹽沉積在關節腔內，容易產生痛風性關節炎，才須避免吃動物內臟、豆類、魚皮、菇類、筍子、啤酒等高普林食物，其他類型的關節炎則沒有這項禁忌。

爬樓梯雖有助增強心肺功能、消耗熱量，但卻屬於負重運動，容易造成膝關節磨損。

李忠謙醫師強調，平常好好保養膝蓋，包括均衡飲食與規律運動，可延緩關節退化，而生活中有4大壞習慣會傷害膝蓋關節，民眾千萬別輕忽。

【避免關節受傷 小心4大地雷】

1.深蹲、跪坐、盤腿

膝關節雖是負重關節，但跪坐或深蹲，讓膝蓋承受20倍體重的負重，致膝蓋骨部位經常發生隱隱作痛的組織發炎症狀。

建議：老人家或是膝蓋受傷的人，避免有深蹲的動作。且如廁時最好選擇坐式馬桶，旁邊要有扶手可攙扶，起身動作盡量放慢。

2.爬樓梯

爬樓梯雖有助增強心肺功能、消耗熱量，卻屬於負重運動，腰部以下的關節要承受全身的重量，尤其膝蓋負重最多。

建議：最好「分段爬」，爬半層樓就休息一下。若家庭主婦買了很多菜要提回家，或是搬家具，也最好分次搬，每趟5公斤為限，減少膝蓋損害。

3 爬山

爬山時膝蓋所承受的重量，上坡時約是體重的2至3倍，下坡則是5至7倍，因此易造成膝蓋因過度使用而軟骨磨損，導致膝關節炎。

建議：選擇低張力、部分負重的有氧運動，例如騎腳踏車、游泳，可多訓練大腿前側的四頭肌、大腿後側的二頭肌等肌群，可增加膝關節的穩定性，減緩關節的磨損。同時運動前的暖身和運動後的伸展緩和，一定要做足，避免膝蓋的急性拉傷、扭傷。

4.體重未控制

維持正常體重是保護膝蓋的重要方法。通常退化性關節炎常見於50歲到55歲的女性，以及55歲以上的男性，尤其65歲以上老人家，特別是身材肥胖、骨質疏鬆、關節受過傷者更為明顯。

建議：減重讓身體質量指數（簡稱BMI）控制在18.5至24，若工作需搬重物，或是運動造成膝蓋曾受傷者，都建議在復健科醫師或物理治療師指導下，使用護膝輔具保護，降低關節受傷風險。

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