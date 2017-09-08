外流色情影音兒少化 杜絕侵害從你我做起健康醫療網 (2017-09-08 08:00)
(健康醫療網╱記者邱倢芯報導)
使用3C產品拍照及透過通訊軟體分享情況日益普遍，卻也衍生出私密影像未經過當事人同意，而在網路上流傳的情形不斷。根據衛福部統計資料顯示，今年上半年各直轄市、縣（市）政府計受理涉及拍攝、散布兒少性私密影像的165件通報案件中，有84件(50.82％)的性私密影像已遭到外流，其中，外流者身分依序是同學(31.03％)、網友(24.14％)、男友或前男友(17.24％)。值得注意的是，這些被外流的影像來源有46.42％是兒童少年自拍而產生。
預防兒少私密照散佈 家長多關心孩子交友狀況
要如何預防兒少私密照被散佈？衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，雖然自拍的原因可能是被誘騙、被要脅、希望博得好感或認同，但不可否認青少年運用智慧型手機的自拍功能，稍有不慎，很容易讓自己暴露在性剝削的風險中。事件發生前，家長應關心孩子使用3C與網路交友情況，並提高對孩子出現受害徵兆的敏感度，在學校方面則應加強對身體自主權、自我保護等議題之宣導。
私密影像外流可向iWIN舉報
張秀鴛司長指出，當事件發生時，應向iWIN網路防護機構舉報，透過轉知網路平台將影像下架，同時向警政單位報案以循刑事案件程序偵查犯罪，並由社政單位啟動被害人保護工作，以視被害人需求提供轉介適切的服務。
不幸過後 學校應視學生提供輔導
最後，當事件發生後，學校應視學生身心狀況及需求，提供發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導之三級輔導，社政單位亦需視兒少及其家庭功能評估結果，提供親職教育、心理輔導或有關之協助及福利服務方案。
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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34860
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