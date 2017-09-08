脂肪肝、酒精性脂肪肝、病毒性肝炎、藥物性肝損害、肝硬化等，都是常見的肝病種類，你自己或是身旁的親友，可能就是病友，你對這些肝病的了解有多少？

胖子或瘦子都可能會有脂肪肝；愛喝酒的人容易酒精性肝損害；而病毒性肝炎分5型，以B、C型最為嚴重；若不幸演變成肝硬化，是肝癌的前奏，而且，硬化之後，目前沒有一種藥物可以讓肝恢復健康......。肝病的常見種類分成哪些呢？

脂肪肝：瘦子也會得

健康的肝臟細胞裡有3％～5％的中性脂肪，超過30％則稱為脂肪肝。脂肪肝雖然較常發生在肥胖的人身上，但是瘦的人也會得。脂肪肝是因為中性脂肪囤積在肝細胞，和腹部週圍的脂肪量無關，因此，有越來越多瘦子透過健檢，發現自己有脂肪肝的案例。

瘦的人得到脂肪肝的原因有幾個：

1.慢性酗酒。由於肝臟忙於分解酒精、無法活用脂肪酸，使得中性脂肪囤積。

2.一個月快速瘦身2～3公斤的減肥法，也要特別注意。

3.肝臟過度刺激、緊急收集血液裡的脂肪，也會形成脂肪肝，稱為「營養不良性脂肪肝」。

由於脂肪肝沒有特殊徵兆，所以，一直被大家認為是不需要擔心的病。但是近年來的研究顯示，如果放著脂肪肝不管的話，就會從肝炎轉變成肝硬化，或是從非酒精性肝炎轉變成肝癌；而有脂肪肝的人，罹患狹心症或心肌梗塞等心臟疾病或併發症的機率也偏高。

因此，健康檢查報告顯示有脂肪肝的時候，千萬不要認為「不過就是脂肪肝罷了」而輕忽，應該要提早開始治療。即使是肝功能沒有異常，如果血液檢查發現中性脂肪偏高的人，未來也很有可能會變成脂肪肝。

酒精性肝損害：常酗酒的人是高危險群

酒精性肝損害，顧名思義就是慢性飲酒過量造成的肝病。由於酒精熱量很高，每天喝酒、再加上飲食攝取的熱量，會造成熱量過多，多餘的熱量變成中性脂肪在肝臟囤積，會變成「酒精性脂肪肝」。

酒精性脂肪肝的自覺症狀不明顯，但是血液檢查中的γ－GPT數值會相當高。不過，如果是初期的酒精性脂肪肝，只要禁酒一個月，就能讓數值恢復正常，這是因為肝細胞的再生功能，可讓被飲酒破壞的肝細胞獲得修復。

然而如果持續喝酒，酒精分解時產生的有害物質和乙醛會讓肝臟發炎，變成酒精性肝炎。如果飲酒再不節制，肝細胞壞死的速度超過再生速度，就會因纖維化而變成酒精性肝纖維症，進而惡化為酒精性肝硬化。

酒精造成的肝硬化，以日本清酒5瓶（900ml）為基準的酒精含量計算，持續飲用10年的話，發病機率是20％；持續15年則高達50％。如果發生肝硬化，也有演變成肝癌的可能性。

病毒性肝炎：B、C型最嚴重

肝病發生的原因，幾乎都是因為長期生活習慣不佳，導致感染肝炎病毒而造成。引起肝病的主要肝炎病毒有5種，依據病毒種類有A型、B型、Ｃ型、D型、E型，B型和C型肝炎病毒最為嚴重。

感染B型、C型肝炎病毒後，潛伏期一過，就會發生急性肝炎。但由於症狀多是「無力」、「容易疲倦」，所以並不容易察覺，或是常被誤以為是「感冒」而受到輕忽。尤其C型肝炎的症狀並不明顯，估計200萬個感染者中，有半數約100萬人沒有察覺自己已經罹患C型肝炎。

聽到「病毒性肝炎」，許多人的腦海中是不是會浮現「拿著槍的惡魔攻擊肝臟」的畫面呢？實際上並非如此，病毒是不會攻擊肝臟的。

侵入人體的病毒，是依附在肝細胞上面的，但是病毒不會有攻擊肝細胞、降低肝功能的作用；另一方面，身體的免疫機能會製造對抗入侵的病毒的抗體，運用一種免疫細胞白血球的淋巴球，開始排除病毒的活動。不過，淋巴球會被病毒附著的肝細胞一起攻擊，這正是引發病毒性急性肝炎的原理。

總而言之，病毒性肝炎是人體免疫功能引起肝細胞壞死的病，如果免疫功能衰弱、無法完全排除時，病毒會殘留在肝臟內，如此，病毒持續在肝臟裡，就會從急性肝炎轉變為慢性肝炎，如果放著不管，任它持續發炎，就會變成肝硬化，進而可能惡化成肝癌。

藥物性肝損害：服藥方法錯誤或體質引起

藥物對身體而言是一種異物，服錯藥或身體狀況不好時，藥物都可能成為有害身體的物質。藥物性肝損害根據形成的原因分為兩種：「中毒性肝損害」和「過敏性肝損害」。

◆中毒性肝損害：

是因為不遵守用法和用量的服藥方式，造成藥力過強、破壞肝細胞，進而導致肝發炎。容易引起肝損害的藥物是抗生素與解熱鎮靜劑、降血壓劑與荷爾蒙藥物，主要症狀是發熱、起疹、發癢和黃疸。只要停止服藥，多半能夠恢復；但如果沒有察覺原因而持續服藥，有可能會發生猛爆性肝炎。所以，如果有任何異狀，一定要找醫生治療。

服用藥物時，要注意用法、遵守用量；服用營養補給品也要注意，千萬不要以為「吃健康食品沒有關係」，務必要注意用法與用量。

◆過敏性肝損害：

是因為對藥物成分產生過敏反應的肝功能障礙。發病的系統是經肝臟分解的藥物成分，被判定為身體免疫功能的過敏物質；為了排除此過敏物質，免疫機能於是攻擊肝細胞，導致細胞壞死發炎。

過敏性肝損害和服用藥物的方法、份量與服用期間沒有關係，而是跟體質有關。因此，即使是少量或藥效弱的藥，都可能會造成病發。

中毒性肝損害的原因，只要知道所服用的藥物就可以瞭解，但是，過敏性肝損害就不容易找到過敏物質的來源。如果懷疑是過敏性肝損害，治療前要做詳細的肝功能檢查，並進行藥物過敏的測試。

過敏性肝炎患者的主要症狀和中毒性肝炎者相同，有發燒、起疹、發癢以及黃疸，多數在用藥開始1～2星期就會出現症狀，最快1～2天就會發病。

肝硬化：肝癌前奏，硬化後肝臟不會再生

慢性累積的不良生活習慣或是病毒感染，會造成肝細胞壞死、引發肝炎。這時，肝雖然發炎，但肝臟會修復壞死的細胞，進行肝細胞再生。如果沒有妥善治療，導致肝炎慢性化，肝臟內的肝細胞重複再生時，會再生不完全，使壞死細胞「纖維化」，變成像纖維一樣。纖維化持續進行，會形成肝表面瘤狀般的「再生結節」、肝臟變硬，這就是肝硬化。

肝硬化形成後，肝臟會變硬、萎縮變小（酒精性肝炎在初期階段，會因發炎而腫大）。健康成人的肝臟大約是1200克，肝硬化之後會減輕到1000克以下。當然，正常健康的肝細胞數量也會減少，使肝功能顯著下降，只是剩餘的肝細胞還是能夠維持肝功能運作，因此，幾乎沒有感覺異狀，這種肝硬化的初期階段，我們稱為「代償性肝硬化」。

相對的，由於纖維化持續進行，自體開始感覺到肝功能受損的症狀時，稱為「失代償性肝硬化」。這種失代償性肝硬化持續下去，不僅變成肝癌的機率很高，還有可能會引發會威脅生命的肝昏迷。

從急性肝炎病發轉為慢性，再變成肝硬化，可能要經過數10年的時間，但是，因為肝臟是「沉默的器官」，所以，在這期間可能完全沒有任何自覺症狀。因此，請務必要有所警覺。

【內容出處：常春月刊 414期】

原文網址 http://www.top1health.com/Article/145/54290