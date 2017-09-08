美國官員7日表示，颶風艾瑪(Hurricane Irma)已在美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)造成至少4人死亡，並對當地的基礎建設造成廣泛的破壞，包括一家主要的醫院在內。

政府發言人索利(Lonnie Soury)說，他們並不會樂觀的認為，死亡人數不會更多。他表示，美屬維京群島總督馬普(Kenneth Mapp)已和美國總統川普(Donald Trump)通話，川普承諾會提供強力的聯邦政府支援，來回應這場危機。

颶風艾瑪橫掃加勒比海，已持續產生每小時295公里的風速超過33小時，成為有記錄以來最持久的頂級強度氣旋，所到之處造成廣大災情。