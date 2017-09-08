美國總統川普(Donald Trump)7日表示，他願意介入並調解美國在阿拉伯的盟國與卡達之間數十年來最嚴重的爭議，他還說可能很快就會有一項協議出爐。

川普在和科威特元首薩巴赫(Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah)的聯合記者會上說，如果他能協助調解與卡達之間的爭議、特別是阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯，他將樂意這麼做，而且他相信很快就會有一項解決的協議。

卡達外交危機始於6月。沙國、埃及、巴林和阿拉伯聯合大公國指控卡達金援極端主義分子、並和伊朗關係過於密切，在6月5日宣佈斷絕和卡達的外交與貿易關係。卡達已否認這些指控。

在此同時，卡達表示，川普已致電卡達國王塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)，商討這項調停努力。

卡達外長穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)則告訴半島電視台(Al Jazeera)，任何調停必須是在「沒有條件下」進行，重申在與鄰國的交通連繫仍然中斷之際，卡達是不會進行談判的。